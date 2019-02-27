親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

『斜槓』一樣考滿分！這校堪稱「學霸製造機」

2019-02-27 16:15聯合線上／ 黎允之

東山中學學測達台大一階標準的學生多達141人次，兩台校車還裝不下！ 圖／臺北市私...
東山中學學測達台大一階標準的學生多達141人次，兩台校車還裝不下！ 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
分享
2019學測新制5選4成績公佈，臺北市私立東山中學四科滿級分有21人，四科59級分以上、達醫學系標準的學生高達81人次(41人)，四科58級分以上、達台大一階標準的學生多達141人次(52人)，再次奪得北區私校之冠！校長陳麗美開心地說﹕「今年高三同學表現很棒，多才多藝又會讀書，主要是國、高中六年一貫的課程，引導學生統整學習，累積學業實力，多元的學習環境，也讓同學們有更多機會去探究課業外的事物。┘

滿級分陳咏誼擔任熱舞社舞研，善用零碎時間讀書。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
滿級分陳咏誼擔任熱舞社舞研，善用零碎時間讀書。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
分享

果然，考取滿級分的學生多為社團社長或重要幹部，平時活躍於社團，成績也一把罩，個個堪稱為『斜槓青年』。其中，在熱舞社擔任舞研的陳咏誼，平時花許多時間練舞，假日更是從早上八點練到晚上九點，她分享自己的讀書秘訣，就是「靠零碎時間讀書，不厭其煩的唸好多次。」她認為讀書和跳舞有相輔相成的效果，「讀累了，就趕快想成果發表會的編舞；編到沒靈感了，再來讀書會更有效率。」陳咏誼未來想讀台大資工系，把她也擅長的繪畫和科技跨領域結合。

滿級分曹善綸擔任熱音社KB手，社團義演做慈善。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
滿級分曹善綸擔任熱音社KB手，社團義演做慈善。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
分享

在熱音社擔任鍵盤手的曹善綸，也考出滿級分。和夥伴們一起舉辦20校聯合義演-『冬熱覺醒』，把門票收入捐給慈善單位。從活動企劃、場地租借、經費籌措……，都由學生一手包辦。曹善綸認為從社團中學習到人際溝通、時間管理的能力，對未來的職涯很有幫助。

滿級分鄭捷擔任校刊社副社長，從社團玩出「自發力」，是學測中的黑馬。 圖／臺北市私...
滿級分鄭捷擔任校刊社副社長，從社團玩出「自發力」，是學測中的黑馬。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
分享

擔任校刊社社長的樓俊廷，每晚11點前睡覺，作息正常是他成績優異的關鍵。「製作校刊需要團隊合作，讀書也是一樣，每個人都專精於不同的科目，若能彼此幫助教導，大家都能考得更好。」校刊社副社長鄭捷，高一高二的成績並沒有很突出，因為參與社團，讓她養成了自動自發的習慣。學測前三個月，她跟著學校進度，把學校的講義全部複習一遍，沒想到就在大考中以黑馬之姿，考出了滿級分。

演辯社副社長蕭華國也分享，「因為參加社團，提升了獨立思考的能力，也常有機會接觸到時事，對自己的科學素養和作文能力有加分的效果。」為了兼顧辯論比賽和課業，蕭華國養成了預先準備的習慣。期盼自己未來能成為一名良醫，並且運用演辯社所學，有效溝通，同理病人，經營和諧的醫病關係。

誰說高中生活像個大烤箱，每天只能考考考？東山高中的學生，會讀書更會玩，不僅從社團玩出思考力、紀律力及統整力，如今更以優異的成績，闖出了自己的寬廣大未來！

高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

私校退場轉型 新增「預警學校」制度

2019-02-26 14:25

怎麼看預警制 ／私校工會：佛心 高教工會：沒實質幫助

2019-02-26 14:23

公投後…性平教育 衝突變多了

2019-02-26 14:11

數位機會中心上課 平板電腦可以借回家

2019-02-26 13:38

提教育藍圖被批呼口號 宜蘭教育處長：虛心受教

2019-02-26 12:52

影／去年公投後老師教性平屢遭抹黑 民團籲教育部站出來

2019-02-26 11:39

「勞工不該被分化」全教總爭取所有行業勞動節都放假

2019-02-26 11:30

辦學不佳私校公布校名前先預警 教團批教部「太佛心」

2019-02-26 10:45

私校退場轉型 教部增「預警學校」 篩選指標明確化

2019-02-26 09:17

國圖報告／國人去年閱讀力躍升 電子書借閱大增

2019-02-26 00:06

巨流河牽線、管中閔見證 齊邦媛獲遲到半世紀的學位

2019-02-25 20:20

不適任教師處分明確化 避免小事解聘、犯行嚴重沒事

2019-02-25 00:04

拉斷學生手卻未解聘 教團：不適任紅線早該畫清

2019-02-24 13:13

不適任教師 教部修法訂懲處標準

2019-02-24 13:12

動保教材納12年國教課綱 9月試教

2019-02-24 12:55

動保教育 別只是愛護狗貓

2019-02-24 12:54

動保納課綱 學者：也該討論集約飼養、實驗動物

2019-02-24 10:30

動保教材納課綱 先從貓狗為主

2019-02-24 10:19

25億助偏遠學校 「非山非市」也入列

2019-02-23 23:30

教部編25億補助偏遠學校 非山非市國中小也有份

2019-02-23 22:59

2019大學博覽會 陸官培養允文允武人才

2019-02-23 15:29

大學博覽會 最高祭480萬獎學金

2019-02-23 12:37

108年新課綱將上路 王政忠：沒師資就沒課綱

2019-02-22 17:58

教育創新100／五味屋創辦人顧瑜君：孩子專屬，用態度換夢想的商店

2019-02-22 17:09

2年900位教育創新團隊參加 第三屆親子天下「教育創新100」啟動招募

2019-02-22 16:50

「不運動毋寧死」師大附中陽光女孩會說三國語言熱愛運動

2019-02-22 10:58

師逼學生吞朝天椒戴紙尿褲 教部修法處理不適任教師

2019-02-21 21:49

朝天椒事件教評會開9.5小時 結論是暫不公開

2019-02-21 20:56

高市教長今晚夜宿華德工家 家長：盼多些資源留住孩子

2019-02-21 20:05

「不講，文化會消失」家長變校長 旅美台僑辦台語學校

2019-02-21 19:41

救救孩子破台語 絲瓜念「西歸」、蛤蜊念「阿嬤」

2019-02-21 19:17

嘉義特教學校虐生案 人本要求解聘施虐教師

2019-02-21 12:38

教團批苛扣代理教師薪資？ 高市教育局：未損教師權益

2019-02-21 11:24

好讀周報／疾管署粉專推疾病擬人 「流感哪有這麼帥？」

2019-02-21 10:51

建教實習爭議／勞動權益有保障 建教生仍一知半解

2019-02-20 23:25

武陵富野迫實習生加班？ 查無違法

2019-02-20 23:16

公民時事題／行政院長蘇貞昌就職 看總統與行政院之關係

2019-02-20 16:06

未來大學升學要看學習歷程 李家同：對弱勢孩子太不公平

2019-02-20 14:47

再批教改適得其反 李家同：甄試入學「傷害弱勢孩子」

2019-02-20 14:14
看更多

熱門文章

升學平台選「十大值得關注大學科系」 台清交未上榜

2019-02-27 11:40

71級分以上7人 嘉華學生學測表現亮眼

2019-02-26 21:57

做公益拍微電影 學測後他們更忙還做了這些

2019-02-27 09:00

「預警私校」指標未規定學生數 校長讚：進步思維

2019-02-27 02:05

清大「將星計畫」今報名 培育文武雙全高科技將領

2019-02-27 10:36

公布專案輔導學校傷招生 私校建議：觀察期至少3年

2019-02-27 02:04

填大學志願不只選校選系 國際跨域學習成新指標

2019-02-27 12:38

全國中學生VR創意競賽 光華高工包辦3個獎

2019-02-26 19:05

朝陽科大設航空機械系 業界叫好

2019-02-26 23:52

學測放榜 新興高中1位滿級分 70級分以上16位

2019-02-26 23:33

律師考上禮儀師 張博鍾：禮儀師比較難考

2019-02-26 23:30

影／學者與綠委痛批國台辦干預學術自由

2019-02-27 12:09

私大退場轉型新增「預警學校」 但不公布名單

2019-02-26 23:13

私大改善停辦原則修訂 新增預警機制

2019-02-26 19:28

大考中心新增去年組合累積人數 高中師：減學生焦慮

2019-02-27 17:22

寫作教室／寫作現場實錄 「冬至，回不去的團圓」（上）

2019-02-27 08:49

Cheers雜誌公布／靜宜邁向國際 辦學績效全台第9

2019-02-26 23:15

大學的核心價值在哪？管爺這樣說

2019-02-27 17:13

鼓勵師生創業 環球科大打造創業基地

2019-02-27 15:55

年改公校教職員支出減76億元 挹注退撫基金

2019-02-27 15:30

學測新增107年科目組合人數表 助選填志願比對

2019-02-27 17:28

紐時賞析／我們為何要傷害機器人？

2019-02-27 15:37

影／情侶看見彼此九十歲的樣子 會有什麼反應呢？

2019-02-27 15:50

助教師安心教性平 民團與法扶會合作供法律諮詢

2019-02-26 19:28

紐時賞析／海洋愈來愈吵 危及海洋生態系

2019-02-27 16:32

獲總統邀約北上 動畫得獎小學公投要去官邸

2019-02-27 17:29

被升學主義綑綁的高職 談「終結放榜新聞」

2019-02-27 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top