『斜槓』一樣考滿分！這校堪稱「學霸製造機」

2019-02-27 16:15 聯合線上／ 黎允之



東山中學學測達台大一階標準的學生多達141人次，兩台校車還裝不下！ 圖／臺北市私立東山高級中學 提供 分享 facebook 2019學測新制5選4成績公佈，臺北市私立東山中學四科滿級分有21人，四科59級分以上、達醫學系標準的學生高達81人次(41人)，四科58級分以上、達台大一階標準的學生多達141人次(52人)，再次奪得北區私校之冠！校長陳麗美開心地說﹕「今年高三同學表現很棒，多才多藝又會讀書，主要是國、高中六年一貫的課程，引導學生統整學習，累積學業實力，多元的學習環境，也讓同學們有更多機會去探究課業外的事物。┘

滿級分陳咏誼擔任熱舞社舞研，善用零碎時間讀書。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供 分享 facebook

果然，考取滿級分的學生多為社團社長或重要幹部，平時活躍於社團，成績也一把罩，個個堪稱為『斜槓青年』。其中，在熱舞社擔任舞研的陳咏誼，平時花許多時間練舞，假日更是從早上八點練到晚上九點，她分享自己的讀書秘訣，就是「靠零碎時間讀書，不厭其煩的唸好多次。」她認為讀書和跳舞有相輔相成的效果，「讀累了，就趕快想成果發表會的編舞；編到沒靈感了，再來讀書會更有效率。」陳咏誼未來想讀台大資工系，把她也擅長的繪畫和科技跨領域結合。

滿級分曹善綸擔任熱音社KB手，社團義演做慈善。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供 分享 facebook

在熱音社擔任鍵盤手的曹善綸，也考出滿級分。和夥伴們一起舉辦20校聯合義演-『冬熱覺醒』，把門票收入捐給慈善單位。從活動企劃、場地租借、經費籌措……，都由學生一手包辦。曹善綸認為從社團中學習到人際溝通、時間管理的能力，對未來的職涯很有幫助。

滿級分鄭捷擔任校刊社副社長，從社團玩出「自發力」，是學測中的黑馬。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供 分享 facebook

擔任校刊社社長的樓俊廷，每晚11點前睡覺，作息正常是他成績優異的關鍵。「製作校刊需要團隊合作，讀書也是一樣，每個人都專精於不同的科目，若能彼此幫助教導，大家都能考得更好。」校刊社副社長鄭捷，高一高二的成績並沒有很突出，因為參與社團，讓她養成了自動自發的習慣。學測前三個月，她跟著學校進度，把學校的講義全部複習一遍，沒想到就在大考中以黑馬之姿，考出了滿級分。

演辯社副社長蕭華國也分享，「因為參加社團，提升了獨立思考的能力，也常有機會接觸到時事，對自己的科學素養和作文能力有加分的效果。」為了兼顧辯論比賽和課業，蕭華國養成了預先準備的習慣。期盼自己未來能成為一名良醫，並且運用演辯社所學，有效溝通，同理病人，經營和諧的醫病關係。

誰說高中生活像個大烤箱，每天只能考考考？東山高中的學生，會讀書更會玩，不僅從社團玩出思考力、紀律力及統整力，如今更以優異的成績，闖出了自己的寬廣大未來！