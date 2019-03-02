親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

在台灣當大前研一學生！中金院獨家發展職場趨勢課程

2019-03-02 00:00文／ 中信金融管理學院 提供

中信金融管理學院日本實戰研習交流，擴展學生高度國際視野。 圖／中信金融管理學...
中信金融管理學院日本實戰研習交流，擴展學生高度國際視野。 圖／中信金融管理學院 提供
分享
AI浪潮全面來襲，我們看到不少產業急速消失，也看到更多產業如雨後春筍般出現。為避免被巨變的時代淘汰，培養早一步看見成功契機的智慧，以及掌握時下熱門趨勢的知識更顯重要。英國《經濟學人》雜誌譽為「世界五大管理大師」大前研一博士創立的BBT(Business Breakthrough School)教育集團，與中信金融管理學院(中金院)共同合作打造菁英教育，培育頂尖人才。透過台美日多國師資現身教學、AI金融科技的案例學習、以及赴日本實戰研習交流，不僅可讓學生在職場上展現特色強化即戰力，面對往後數十年的職業生涯，也更能描繪出更加清晰的藍圖！

課程從營戰略規劃、行銷策略擬定、問題解決手法、溝通談判技巧等相關課題，也同時透過案例探討深入瞭解日本先進的AI金融科技，幫助學員互動中找方案並應用。師資陣容方面，不僅有前美國銀行總經理、前麥肯錫資深顧問、哈佛大學博士、紐約大學教授、一橋大學教授等外籍師資外，更有具備日本經營管理指導士執照的中金院校內師資進行授課。課程兼具豐富理論及精實的務實內容，順利完成課程學習即能取得12學分，對於想充實自我及有志取得碩士學位者將是最佳選擇。

中信金融管理學院透過台美日師資，共同合作打造菁英教育，培育世界一流的人才。 ...
中信金融管理學院透過台美日師資，共同合作打造菁英教育，培育世界一流的人才。 圖／中信金融管理學院 提供
分享

中金院以培養兼具國際視野與科技素養之金融人才為職志，目前設有金融管理研究所及法律研究所，兩所的同學皆可選讀中金院碩士班特色專業實務課程─大前研一企業顧問診斷、FinTech+AI、洗錢防制及建築經營管理等四類型獨具特色的職場熱門趨熱課程。在面對時代快速變遷以及全球人才競爭的環境，中金院提供了最多元的進修管道，不僅可以選擇正規碩士班課程直攻碩士學位，也可以單修特色專業實務課程折抵碩士學分，配合自身時間強化自身職場優勢，同時順利取得碩士學位。在這個沒有正確答案的時代裡，「學無止境，中金院助行」；中金院將讓您搶先一步，領先一路，贏在起跑點！帶給您進入高階人才市場的最佳入場券！

中金院與BBT合作課程諮詢電話：(02)2788-8266

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

冷門教科書沒人編 教部喊話：群科中心支援

2019-03-01 13:04

這幾個群科沒書商送審教科書 教育部：群科中心編纂

2019-03-01 10:36

新聞眼／錦上添花？教育資源應雪中送炭

2019-02-27 23:18

台中教育國際化 辦雙聯學位

2019-02-27 23:12

公布專案輔導學校傷招生 私校建議：觀察期至少3年

2019-02-27 02:04

私校退場轉型 新增「預警學校」制度

2019-02-26 14:25

怎麼看預警制 ／私校工會：佛心 高教工會：沒實質幫助

2019-02-26 14:23

公投後…性平教育 衝突變多了

2019-02-26 14:11

數位機會中心上課 平板電腦可以借回家

2019-02-26 13:38

提教育藍圖被批呼口號 宜蘭教育處長：虛心受教

2019-02-26 12:52

影／去年公投後老師教性平屢遭抹黑 民團籲教育部站出來

2019-02-26 11:39

「勞工不該被分化」全教總爭取所有行業勞動節都放假

2019-02-26 11:30

辦學不佳私校公布校名前先預警 教團批教部「太佛心」

2019-02-26 10:45

私校退場轉型 教部增「預警學校」 篩選指標明確化

2019-02-26 09:17

國圖報告／國人去年閱讀力躍升 電子書借閱大增

2019-02-26 00:06

巨流河牽線、管中閔見證 齊邦媛獲遲到半世紀的學位

2019-02-25 20:20

不適任教師處分明確化 避免小事解聘、犯行嚴重沒事

2019-02-25 00:04

拉斷學生手卻未解聘 教團：不適任紅線早該畫清

2019-02-24 13:13

不適任教師 教部修法訂懲處標準

2019-02-24 13:12

動保教材納12年國教課綱 9月試教

2019-02-24 12:55

動保教育 別只是愛護狗貓

2019-02-24 12:54

動保納課綱 學者：也該討論集約飼養、實驗動物

2019-02-24 10:30

動保教材納課綱 先從貓狗為主

2019-02-24 10:19

25億助偏遠學校 「非山非市」也入列

2019-02-23 23:30

教部編25億補助偏遠學校 非山非市國中小也有份

2019-02-23 22:59

2019大學博覽會 陸官培養允文允武人才

2019-02-23 15:29

大學博覽會 最高祭480萬獎學金

2019-02-23 12:37

108年新課綱將上路 王政忠：沒師資就沒課綱

2019-02-22 17:58

教育創新100／五味屋創辦人顧瑜君：孩子專屬，用態度換夢想的商店

2019-02-22 17:09

2年900位教育創新團隊參加 第三屆親子天下「教育創新100」啟動招募

2019-02-22 16:50

「不運動毋寧死」師大附中陽光女孩會說三國語言熱愛運動

2019-02-22 10:58

師逼學生吞朝天椒戴紙尿褲 教部修法處理不適任教師

2019-02-21 21:49

朝天椒事件教評會開9.5小時 結論是暫不公開

2019-02-21 20:56

高市教長今晚夜宿華德工家 家長：盼多些資源留住孩子

2019-02-21 20:05

「不講，文化會消失」家長變校長 旅美台僑辦台語學校

2019-02-21 19:41

救救孩子破台語 絲瓜念「西歸」、蛤蜊念「阿嬤」

2019-02-21 19:17

嘉義特教學校虐生案 人本要求解聘施虐教師

2019-02-21 12:38

教團批苛扣代理教師薪資？ 高市教育局：未損教師權益

2019-02-21 11:24

好讀周報／疾管署粉專推疾病擬人 「流感哪有這麼帥？」

2019-02-21 10:51
看更多

熱門文章

在校的成績、排名到底重不重要？葉丙成這麼說

2019-03-01 12:59

公私併校第一例？中山大學校長：高醫是併校第一順位

2019-03-01 09:48

全台第一所 世新與CNN建立夥伴關係

2019-03-01 11:16

這幾個群科沒書商送審教科書 教育部：群科中心編纂

2019-03-01 10:36

中山大學「公私併」有譜？高醫大：合作易、合併難

2019-03-01 19:11

什麼都可聊！NASA工程師牽線大同大學校長明直播對談

2019-03-01 09:52

冷門教科書沒人編 教部喊話：群科中心支援

2019-03-01 13:04

公私併難度高 教育部：學校可以先合作

2019-03-01 16:18

基女等14校 今年加入高中職免試入學

2019-03-01 11:28

興大團隊幫白蟻申冤 「沒牠會滿山枯樹」

2019-03-01 13:33

棒！成德高中吳宇欣 成亞洲競走錦標賽國家隊選手

2019-03-01 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top