在台灣當大前研一學生！中金院獨家發展職場趨勢課程

2019-03-02 00:00 文／ 中信金融管理學院 提供



中信金融管理學院日本實戰研習交流，擴展學生高度國際視野。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook AI浪潮全面來襲，我們看到不少產業急速消失，也看到更多產業如雨後春筍般出現。為避免被巨變的時代淘汰，培養早一步看見成功契機的智慧，以及掌握時下熱門趨勢的知識更顯重要。英國《經濟學人》雜誌譽為「世界五大管理大師」大前研一博士創立的BBT(Business Breakthrough School)教育集團，與中信金融管理學院(中金院)共同合作打造菁英教育，培育頂尖人才。透過台美日多國師資現身教學、AI金融科技的案例學習、以及赴日本實戰研習交流，不僅可讓學生在職場上展現特色強化即戰力，面對往後數十年的職業生涯，也更能描繪出更加清晰的藍圖！

課程從營戰略規劃、行銷策略擬定、問題解決手法、溝通談判技巧等相關課題，也同時透過案例探討深入瞭解日本先進的AI金融科技，幫助學員互動中找方案並應用。師資陣容方面，不僅有前美國銀行總經理、前麥肯錫資深顧問、哈佛大學博士、紐約大學教授、一橋大學教授等外籍師資外，更有具備日本經營管理指導士執照的中金院校內師資進行授課。課程兼具豐富理論及精實的務實內容，順利完成課程學習即能取得12學分，對於想充實自我及有志取得碩士學位者將是最佳選擇。

中信金融管理學院透過台美日師資，共同合作打造菁英教育，培育世界一流的人才。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

中金院以培養兼具國際視野與科技素養之金融人才為職志，目前設有金融管理研究所及法律研究所，兩所的同學皆可選讀中金院碩士班特色專業實務課程─大前研一企業顧問診斷、FinTech+AI、洗錢防制及建築經營管理等四類型獨具特色的職場熱門趨熱課程。在面對時代快速變遷以及全球人才競爭的環境，中金院提供了最多元的進修管道，不僅可以選擇正規碩士班課程直攻碩士學位，也可以單修特色專業實務課程折抵碩士學分，配合自身時間強化自身職場優勢，同時順利取得碩士學位。在這個沒有正確答案的時代裡，「學無止境，中金院助行」；中金院將讓您搶先一步，領先一路，贏在起跑點！帶給您進入高階人才市場的最佳入場券！

中金院與BBT合作課程諮詢電話：(02)2788-8266