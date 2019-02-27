中金院FinTech+AI特色課程 五年一貫碩士提早接軌職場

2019-02-27 00:00 文／ 中信金融管理學院



面對變動快速的金融科技(Financial Technology, FinTech)世代來臨，金融產業人才需求起了很大變化，擁有跨領域技能為職場的必要能力。中信金融管理學院著手培育人工智慧(Artificial Intelligence, AI)金融人才，不僅在大學部設立人工智慧學系，今年開始也在碩士班課程中加入FinTech+AI特色專業實務課程。

中金院為培養人工智慧金融人才，不僅設立人工智慧學系，也在碩士班課程中加入FinTech+AI特色專業實務課程。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

中金院設有金融管理研究所及法律研究所，兩所的同學皆可選讀中金院碩士班特色專業實務課程──FinTech+AI、洗錢防制及建築經營管理三類型課程。金融管理研究所以促進金融營運創新之理論與實務技術發展為宗旨，分為金融管理組與金融法務組，課程強調研究方法、實務專業與個案分析能力，培養國際金融經理人才；法律研究所著重財經金融相關法律工作之探討與應用，培養具國際視野之人才。

財法系朱桾豪同學赴法國雷恩商學院研習碩士一年級課程，於校園內留影紀念。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

為鼓勵同學達到連續學習，中金院辦理五年一貫碩士計畫，縮短碩士修業年限，協助同學提早進入職場累積工作資歷。此外中金院金管所與法國雷恩商學院共同合作五年一貫雙碩士計畫，申請該計畫同學於大四前往法國修習雷恩的必修課程後，至企業實習4個月以上，並完成雷恩畢業論文，回國後再修習中金院碩二課程即可取得雙碩士學位。目前中金院已有三位同學循此模式展開雷恩商學院雙碩士課程，期望透過海外生活及學習經驗，能踏出在台灣的舒適圈，成為具有國際移動力的跨國金融人才，接軌未來就業職場。

財金系饒欣恬同學分享法國雷恩商學院生活點滴。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

中金院碩士班招生簡章現已公告於學校官方網站，本次採網路報名上傳書面審查資料，報名日期自即日起至3月29日截止，書審通過後將安排口試通知，並於4月26日公告錄取榜單。歡迎有意願深入探索金融管理與財經法律領域之一般生及在職生，加入中信金融管理學院強化「AI + X」跨領域的能力，一起走向金融科技的新時代。

報名網址： http://192.83.182.75/exams/website/main.html

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