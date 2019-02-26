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國圖報告／國人去年閱讀力躍升 電子書借閱大增

2019-02-26 00:06聯合報 記者何定照／台北報導

國圖公布台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，國人閱讀力持續上升。 圖／教育部提供
國圖公布台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，國人閱讀力持續上升。 圖／教育部提供
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國家圖書館昨公布二○一八年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，以全台包括學校圖書館的公共圖書館數據為基礎，指出台灣民眾不論借閱人次、借書冊數、進館人數，都較二○一七年增加，顯現台灣閱讀力持續成長。此外，電子書借閱人次也大幅成長，以一七四萬人次，占總借閱人次的百分之八。

每人擁書冊數方面，國圖指出，全台各鄉鎮市以連江縣莒光鄉廿點二六冊居全國之冠；每人借閱冊數以苗栗縣三灣鄉十五點四三冊領先全台；每人到館次數以高雄市民十一點一一次拔得頭籌。

國圖公布公共圖書館統計數字，二○一八年全台每人平均進入公共圖書館三點九次；平均利用圖書館網站查詢資料卅點九四次；每人平均借書三點三冊。申請圖書館借書證比二○一七年成長超過五個百分點，平均每一點四人就擁有一張公共圖書館借閱證。

此外，電子書借閱人次最顯著，比二○一七年成長三成，但紙本圖書的閱讀愛好者也成長近六個百分點。國圖認為，顯現公共圖書館讀者紙本與電子齊讀，但閱讀人口移轉至電子書的趨勢不能小覷。

在全台公共圖書館借閱排行榜方面，國圖指出，語言文學類仍是全民熱愛，借閱冊數占年度總借閱量的百分之四十九點九五。性別方面，女性讀者借閱冊數占全總數六成一。

圖書借閱排行榜顯示，「哈利波特」高居第一，其他前九名除了日本心理勵志書岸見一郎「被討厭的勇氣」外，全是武俠小說。

武俠小說以黃易、金庸、鄭丰三雄稱霸，黃易「日月當空」已第五年蟬聯武俠小說類的冠軍，金庸則有九部作品入榜，可謂最大贏家。

語言文學類中日本推理小說家東野圭吾有六部作品入榜，成為該類年度最有魅力作家。吳明益小說「單車失竊記」是第一本入圍「國際曼布克獎」的台灣長篇小說，首度入榜，排名第十七。台北市長柯文哲「白色的力量」排名第十八。

圖書館電子書文學類金庸柯文哲
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