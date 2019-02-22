教育創新100／五味屋創辦人顧瑜君：孩子專屬，用態度換夢想的商店

2019-02-22 17:09 聯合新聞網 文章提供／親子天下



顧瑜君創辦五味屋，期待給孩子的不是憐憫或救濟，而是偏鄉孩子少有的「我可以」的體驗。圖／親子天下提供 分享 facebook

作者／張瀞文

五味屋做的，看似只是把社會的「商業模式」透過二手買賣化為課程、給弱勢孩子「社會流動」的機會；但看得更深會發現，其實更扎實有力的做著「社會運動」。透過二手物的買賣，帶孩子了解資本主義的遊戲規則，並在規則中做各種努力或突破。

小學四年級的羅雅芳，正在台灣大學校園內的教室，向大學生分享她如何在五味屋用工作點數換取想要的東西。雅芳和五味屋其他的孩子一樣擁有「點數存摺」，透過自己的努力累積工作點數。

點數累積的方式包括做社區服務，孩子最常做的是到五味屋工作，工作一天大約有三十點，有特殊表現可以再加點數；也可以自訂目標，如「段考某一科要及格」來取得約定點數。

不給救濟，給敢夢想的勇氣

點數可以做什麼？

五味屋的規則是，若用點數換「需要」的東西就是原價，但如果是換「想要」的東西，就是原價的兩倍。雅芳說，有次她想換個玩偶，大家認為這是「想要」，但是對她來說，之前陪她睡覺的玩偶不見了，她晚上都睡不好，她要一隻玩偶讓她晚上好好睡，是「需要」，而大家也同意了。

資源有限情況下，孩子學會判斷「需要」與「想要」的不同，也學會取捨、懂得思辨、練習表達；更重要的是，得到機會後的籌備及規劃能力。

五味屋給孩子的，不是救濟與憐憫，而是「我可以」的體驗和能力。雅芳第一次從花蓮北上到台大，是透過自己努力的點數。「工作點數」的設計，讓孩子相信「我是有能力的、是可以追尋夢想的」，積極改寫鄉村孩子的命運劇本。

五味屋創辦人、也是東華大學環境學院教授的顧瑜君，二○○八年便帶著孩子與社區工作者，在花蓮縣中部開辦了這間二手商品鋪子。

這間坐落於壽豐鄉豐田火車站前的日式老建築，透過二手物的交易買賣，帶孩子了解主流世界、資本主義的遊戲規則，並在規則中做各種嘗試。在這裡，對弱勢不做救濟，而是讓孩子有能力贏得生命所需；做教育卻不教學，而是從生活找元素創造學習機會，為每個孩子找到獨特的學習主軸。

「靠自己的努力獲得機會」，是五味屋孩子簡單又驕傲的工作原則。

學會守信、努力獲得機會

五味屋曾因著孩子不同的興趣，開過吉他、鋼琴、烏克麗麗與非洲鼓等課，常常樂器不足需要募集二手樂器。使用樂器的孩子拿到樂器時只是「借用」，他必須和捐贈者簽下「捐贈合約」，約定好具挑戰性的、需要持續努力的學習任務，達成任務，才能真正「擁有」樂器。

在爭取音樂課程、得到樂器的同時，孩子學會：當別人幫助我取得想要的物品時，我要如何信守承諾，取得資源？

這裡，也讓孩子透過「貸款」，實現夢想。

顧瑜君認為，鄉村的孩子常常卡在「資源不足」不敢夢想，「在城市，買房子、車子都可以貸款，」藉此教孩子什麼是「信用」、在資源、資金不足的狀況下如何爭取，讓孩子有更多資源追求夢想。

例如有人想參加某個給偏鄉孩子去北京的參訪機會，但是旅費不足怎麼辦？五味屋在孩子提出計劃，並通過審核後，會先支付費用，孩子回國後才以工代償還錢。

五味屋做的，看似只是把社會的「商業模式」透過二手買賣化為課程、給弱勢孩子「社會流動」的機會；但看得更深會發現，這些好玩、沒有悲情搖旗吶喊的「有趣課程」，其實更扎實有力的做著「社會運動」。

這個默默運行的機制，是透過二手物的買賣，帶孩子了解主流世界、資本主義的遊戲規則，在規則中做各種嘗試。

TFT（ Teach for Taiwan,為台灣而教）教學發展部總監施惠文這幾年培育偏鄉教師，她發現，在TFT教師服務的社區，家長對孩子的期待有兩個極端，「一派要孩子好好念書，逃離家鄉，成功出去不要回來；另一派希望孩子認同文化傳承留在家鄉，但是同時得擔心孩子如何在主流社會中生存？」

這也是台灣所有偏鄉的探問。

五味屋身處其中，「它沒有放棄讓孩子認識『現實』。一方面教孩子認清遊戲規則，一方面又不要孩子就此服從規則，」最激勵施惠文的是，顧瑜君試圖挑戰兩個極端，找到第三種可能，重新定義遊戲規則和價值。（原文刊於2017-10，於2019-02更新）

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