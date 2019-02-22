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2年900位教育創新團隊參加 第三屆親子天下「教育創新100」啟動招募

2019-02-22 16:50聯合新聞網 文章提供／親子天下

第三屆親子天下「教育創新100」啟動招募，兩岸三地再度聯手，首度邀請學前幼兒教育創新領袖加入，共同打造華人教育新藍圖。

圖／親子天下提供
圖／親子天下提供
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為了加速教育的創新與轉型，親子天下已連續兩年舉辦「教育創新100」招募，去年甚至擴大規模到兩岸三地，兩年總計號召近900位教育創新團隊報名，從中評選出近250組入選團隊，其中最年輕的入選者是國中生。同時也為所有入選者舉辦共創會，期望透過媒體和平台的角色，讓更多創新教育的行動者，分享串連，互為夥伴，一起為我們的孩子，為明日的教育鋪路。

儘管只有兩年，但我們已經看見各種連結和激盪，兩百多位領袖跨界互助，產生1+1大於2的效應。例如，台中教育局協助台中市獲選的夥伴，實踐他們的建議與計畫。體制內外的學校教育和年輕教育創業者，也有了跨界合作的起點：教育玩具創業團隊綿羊犬進到南大附小溫美玉老師、台中大元國蘇明進老師的教室，帶學生與老師一起體驗玩桌遊搶救「海洋危機」；台北市興雅國中林淑媛老師，與20歲創辦NPO的楊德恩合作，把「品格籃球」帶入國中校園；LIS與阿滴英文，和體制外實驗學校如無界塾、羽白群學展開課程合作；成大蘇文鈺教授帶著團隊，到台東「孩子的書屋」，帶偏鄉孩子學習程式設計課程……

今年的招募以「素養深學習，打造個人化教育藍圖」為題，延續前兩屆的核心精神，強調「永續可複製的系統性實踐，用創新解決當下困境的教育行動」，再度與中國「21世紀教育基金會」及「香港教育城」合作，於1月25日起至3月11日邀請兩岸三地，包括公私立學校、非營利組織、政府機構、個人教育工作者、自學團體和企業一起加入。今年與前兩年不同的是，擴大募集對象，新增學齡前的教育創新團體招募，希望將教育創新的影響力從零歲開始，從學前幼兒到小學、國、高中的創新領袖都可報名。

本屆招募針對「發展核心素養」、「展開深學習」、「解決當下難題」、「具備永續能量」等四項指標進行評選，企圖尋找運用新科技，或透過課程設計、教學策略、學習素材等等，提供學習者更個人化、客製化、適性發展的教育解決方案。

「教育創新100」每年尋找的不是完美、沒有犯錯、已經做到最好的教育典範，而是企圖尋找知道自己的不足、樂於學習、勇與失敗、願意大膽跨界挑戰不可能的創新領袖，一起努力讓「更好的教育來得更快」！

【教育創新100】活動網址：https://edu100.parenting.com.tw/2019/

>>延伸閱讀

‧科技翻轉教育浪潮下的台灣優勢，熱血老師造就創新基地

‧把科技當成打開孩子學習大門的咒語

親子天下
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