大學考招制度多元 新北市私校主打簽約保證 「樂」進頂尖大學

2019-02-22 14:09 文／ 及人中學 提供



身為家長的您，是否擔心孩子在高中階段的學習？108課綱及大學考招制度改變，面對瞬息萬變的環境與政策，該如何幫孩子選擇一所可以安心就讀的學校？

以「國際、雙語、品德、科技」為願景的新北市私立及人高級中學(及人中學)，座落於新店安坑區，於課程規劃與校園活動上皆不斷創新，持續走在教育潮流的前端，期望協助學生把握六年學習黃金期，儲備未來世界需要的技能。及人中學坐擁萬坪校地，是都會學校中難得一見的森林學園，讓學子們沐浴在綠意盎然的環境中，專注學習，健康成長，具備健全身心，培養全球競爭力。

及人中學為全臺最早接軌國際教育的中學，懂得欣賞每個孩子的個別差異，用愛與專業培養關鍵能力，涵養品格，讓孩子從及人啟航，迎接未來世界。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

個人升學輔導 惟一簽約保證

及人中學規劃完善的升學輔導系統，不僅讓家長放心，更已成為私校品牌指標。依循「個人化量身打造」的升學輔導機制，及人中學從導師端到行政端，為每一位學生進行優勢策略分析，提供最佳發展建議，協助學生競爭力養成，以最佳狀態面對大環境教育政策的變動。因此，及人中學每年升學成果皆有璀璨表現，居於大台北地區公私立學校之上。

及人中學教師具備專業素養與教學熱忱，無論在班級經營或專科指導上，都能與時俱進，力求給予學生最好的教學品質。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

及人中學不僅培養在地就學的台大醫學系學生，每年更有學生錄取台、政、成、清、交等國內頂尖大學。為協助學生培養國際視野，學校陸續與海外優質大學簽訂及品教育聯盟，如日本關西學院大學、縣立兵庫大學等海外優質大學，及人中學的學生只要符合多益成績，並經張校長推薦，即可直接入學，提供學子更多元升學管道與出國留學的機會。

及人中學不僅提供個人化升學輔導及精緻課程，校內更用心打造完善學習設施，如專業天文台，提供學生沉浸式學習環境，提升學習興趣與熱情，讓學習事半功倍。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

及人中學更祭出全臺中學惟一的「簽約保證」入學方案，從多益國三達標400分、高中達標600分，到錄取頂尖大學，只要學生有意願，校長會親自簽字保證三年後的學習成果。「及人中學對自己的課程、師資有自信，也對我們的孩子有信心，如果跟著學校的規劃走，最後沒有達標，我們將退還三年的學費。」及人中學校長張素娟自信滿滿的說著。

及人中學107學年度入學高一生與學校簽訂「簽約保證」，未來三年只要依循學校課程安排與教師指導，不必另外補習，就能達多益成績600分及進入頂尖大學就讀。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

深耕音樂教育 三大樂團大師指導 零基礎到打進全國賽

重視學生身心全方位發展的及人中學，規劃多元化學生活動，校內設有十多種不同領域的社團供學生選擇，學生藉由活動及社團參與，紓解課業壓力，並從中試探發展個人興趣及專長。其中，成果最豐碩的即為管樂團、打擊樂團及合唱團等三大樂團。及人中學張校長驕傲的表示：「只要有心學音樂，『零基礎加入也可以練到全國賽特優』。及人中學特聘大師級音樂老師用心個別指導，即使沒有音樂專班，每年比賽佳績已證明我們的樂團實力！未來將培養每位學生，皆具備一項音樂專長，透過跳耀的音符，學習專注力、合作力與溝通力！」

及人中學深耕音樂教育與樂團訓練，合唱團、管樂團與打擊樂團連年榮獲全國賽獎項，除了完整的專業師資群，更在校內打造一間合奏教室、八間分部教室、以及專業錄音室，樂器與藏譜等資源完備且豐富。及人中學管樂團於新北市 107 學年度學生音樂比賽榮獲第三名，為新北市私校第一名；打擊樂團則拿下第二名特優，取得代表新北市參加全國決賽資格！

及人中學深耕音樂教育， 聘請大師級音樂老師用心個別指導，零基礎的學生也可以加入樂團學習。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

安興課輔＆安親指導 實踐社區共好 打造及人共享學園

秉持教育資源共享，在地共好的精神，及人中學除了要照顧好學生，也傾全力為安坑地區打造「及人共享學園」，積極規劃與社區學校攜手成長，主辦「碧潭音樂嘉年華」，邀請各校樂團共同演出；或舉行社區聖誕音樂會，邀請鄰近的安坑國小管樂團參與表演，讓兩校師生家長及社區居民一同歡度聖誕佳節。

除了為在地學習音樂的孩子搭起表演舞台，及人中學更樂於以一己之力，協助有課業指導需求的學生，寒假期間開設「及人Open Campus課業分科指導」，歡迎社區內從小學到高中的學生，進入及人校園，由校內教師親自指導；學期間開設「安興課輔＆安親指導」課程，在教師的陪伴及指導中建立良好的學習習慣，專業設計AMC數學、邏輯桌遊及外師課等課程，協助孩子銜接國中課業，亦能享受學習樂趣，實踐社區共好理念。

六年一貫安心學習 孩子的未來從及人啟航

身為全臺最早接軌國際教育的及人中學，懂得欣賞每個孩子的個別差異，用愛與專業培養關鍵能力，涵養品格。從導師入班的陪伴引導到親師生的全面溝通，從個人化升學進路輔導到課程精緻多元，從硬體設備的持續升級到教學不斷精進，都是為了打造一個讓家長放心、學生安心的學習園地，讓孩子從及人啟航，迎接未來的世界。

及人中學祭出全臺惟一簽約保證方案，提供家長及學子最安心的優質學習環境。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

及人中學官網： http://www.cjsh.ntpc.edu.tw/ChiJen/

及人中學招生中心電話：（02）2211-2581分機237~240