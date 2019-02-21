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嘉義特教學校虐生案 人本要求解聘施虐教師

2019-02-21 12:38中央社 嘉義市21日電

人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉...
人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉嫌對學生不當管教的暴力教師。聯合報系記者王慧瑛／攝影
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國立嘉義特教學校魏姓女國中生被老師餵食辣椒、頭戴紙尿褲上課，經監察院糾正後，校方今天召開教評會討論教師去留；人本教育基金會前往校門抗議，要求解聘施虐教師。

對此，嘉義特殊教育學校秘書蘇羽真表示，魏姓女國中生受虐事件，去年4月發生後，由國教署接手協助，監察院也對校方進行糾正；學校自今天上午9時起召開教評會，下午應該會有結果。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍抗議指出，家住嘉義縣中埔鄉的魏姓女學生，去年2月就讀國一時，轉學到嘉義特教學校，遭老師餵食朝天椒、拿菜刀威脅剁手、戴紙尿布上課等，要求校方解聘「朝天椒」老師。

張萍表示，受虐女學生班上只有4名學生，班上為雙導師制，其中一名教師逼迫學生吃朝天椒、不准吃中餐、要求戴紙尿褲在頭上一整天、拿菜刀威脅剁指頭，人本教育基金會認為教師已不適合繼續任教。

人本基金會成員今天除了拉布條，要求「解聘朝天椒老師，不要師師相護」外，也以行動劇方式，還原教師餵食女學生吃朝天椒、威脅剁手畫面。

蘇羽真表示，感謝人本基金會的關心，有關人本基金會抗議校方對教師只做停聘的處分，她認為這是現行體制教評會組成機制的結構性問題。希望藉由這個事件，能讓教育部針對教師違法管教問題制定標準化程序，包括調查流程、組織成員資格等，同時增加外部調查委員及外控機制來協助學校，讓此類案件可以妥善處理。

有關嘉義特教學校爆發教師對學生施以殘忍、有辱人格的處罰，監察院19日通過糾正案，糾正嘉義特教學校，並要求教育部對於不稱職的管理人及違背特教理念的教師，審慎評估續留於特教學校的適任性。

監察院教育部國中生
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