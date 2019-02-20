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學校退場滿3年 教育部將強制清算

2019-02-20 00:15聯合報 記者林良齊／台北報導

少子女化浪潮不只影響大專校院，更早就開始襲向高中職。圖為示意圖。 圖／聯合報系資...
少子女化浪潮不只影響大專校院，更早就開始襲向高中職。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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少子女化浪潮不只影響大專校院，更早就開始襲向高中職。但教育部轄下有六所已停辦、打算轉型或退場的私立高中職，因為法令不完備，至今無法解散董事會完成清算，其中甚至有學校早就未招學生，校舍荒廢十多年。

為解決此一情況，教育部近期修正公告「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」，規定學校只要三年未轉型或退場，將強制清算。

教育部所轄六所學校，包括嘉義市私立大同高職、台南市私立天仁工商及花蓮縣私立國光商工、台南市私立華濟永安高中、私立益新工商與屏東縣私立志成工商已停辦，但董事會至今未解散。根據教育部資料顯示，非教育部管轄的台北市私立中興高中、私立立人高中也是停招。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政批評，按私立學校法，這兩所學校早就符合解散的要件，教育部卻一直沒有動作，根本是怠惰。私教工會理事長陳秋瑩則認為，目前教育部針對大專校院已研擬出「私立大專轉退條例草案」，但仍無針對高中職的轉型或退場辦法，呼籲國教署應訂定高中職版的轉退條例，讓學生與教師有適當的安置的方式。

國教署組長韓春樹表示，大同高職、天仁工商、國光商工等校已提出改辦計畫、目前仍在審查中，而華濟永安高中則是希望復辦，至於益新工商與志成工商則在去年命其停辦，教育部也陸續函文給他們輔導轉型。

國教署科長陳綉藝說，原本去年還有七所未完成轉型或清算，去年屏東新基高中已完成清算，目前國教署掌握的私校剩下六所尚未解散或清算，其中嘉義市私立大同高職、台南市私立天仁工商則是在一○四年申請停辦，近三年未收到所轄私立高職停辦申請。

至於清算後的財產如何使用，韓春樹則說，應依捐助章程。是否會有高中職版的轉退條例？韓春樹說，已請專家研擬中，可能會依教師的離職率等做為輔導名單的條件。

教育部全國教師工會總聯合會北市
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