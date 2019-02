嘉中英文考題遭指羞辱蔡英文 細數那些爭議考題…

2019-02-19



細數近幾年的的考題,被輿論批評荒謬與各界熱議的考題並不只一次。

嘉義高中英文試卷遭指侮辱蔡英文總統,掀起軒然大波,許多人質疑老師的出題意圖。然而這類引發爭議的考題並不只一次,細數近幾年的學測、指考等考題,看看被輿論批評荒謬與各界熱議的考題有哪些。

嘉義高中本月15日高二開學的英文試卷,第6題考題原文為President Tsai-englishit made some silly ____in her speech。有A.amateurs B.disasters C.parades D.comments等4個選項,正確答案為D.comments。

嘉義高中英文試卷第6題,被學生質疑老師命題泛政治化,藉考題辱罵總統蔡英文。

有學生將這段文字翻譯為「總統蔡英文在她的演講中發表愚蠢的評論」,認為出題老師是在學生面前,表明個人政治傾向,有羞罵總統蔡英文之嫌,引起爭論。

張老師表示,因為要考comment評論這個單字,為免題目生硬無趣,設計一情境入題,最容易聯想到的就是政治人物。他無特意要設定某一政黨或政治人物,命題中也不是某政治人物的英譯名,自己從沒參加任何政黨,對政治不熱衷。

今年108學科能力測驗國文科試題摘錄樂評馬世芳談音樂創作人羅大佑、李宗盛的文章,馬世芳事後在臉書發文指出,連自己都選不出正確答案。另一位被引用著作的作家張曉風受訪時也質疑,試題引文過度割裂她原文,事前事後都未知會她,且未給版權費。

馬世芳。

大學入學考試中心主任劉孟奇受訪時表示,根據著作權法54條規定,各級學校或教育機構辦理的考試,可重製已公開發表的著作,供為試題之用,受著作權法保障。劉孟奇指出,命題團隊會根據測驗目標進行改寫或調整,如果出現和原文意不同的情形也是正常的,不過原作者還是有提出疑義的權利,但根據這兩天電腦讀卡情形,目前該題得分率並無異常,顯示考生在答題上並無太大困擾。

劉孟奇也提到,由於試題篇幅有限,著作不可能全文引用,勢必會刪減、改寫,且為了試題保密,也不可能事先通知作者,否則還要擔心洩題,對於被引用文章的作者有疑慮,大考中心也尊重,會重新檢視題庫,也會建議命題團隊以後不要再採用這些作者的著作。

台北市景美國中2018年的段考試題因為涉及物化女性引發爭議,網友在批踢踢爆料,指家教學生學校的段考試題竟然出現「女人為上帝生產讓男人愛恨交加的產品」、「可重複使用」、「必要時可到全市各大整容醫院維修」等字眼,讓他直呼「審題老師在幹嘛,一點性別意識都沒有」!

景美國中接受採訪時表示,出題老師目前不在,因此無法判斷出題的用意,待校內討論後會再統一說明,並反問「看完有覺得內容在物化女性嗎?」,讓不少網友呼籲性別平等會應該要介入調查。

北市景美國中的試題因為涉及物化女性引發爭議,題綱當中提到「效率高」、「可重複使用」等挨批。

北市景美國中的試題因為涉及物化女性引發爭議。

107學測英文第45題閱讀題引用《時代雜誌》作者文章,大考中心公布答案為C,但有網友持不同意見,寫信請教原文作者,作者認為答案是B才對,打臉大考中心。

第45至48題文章,敘述西尼羅病毒熱(West Nile)在美國爆發,其原因以及政府當時的作為與危機處理的反應。大考中心於學測結束後將試題答案公告上網,此題答案為C。認為主旨是在講述西尼羅病毒以及在特定情況下孳生的議題。

不過嵐宇出版英文總監、學測托福補教老師劉琍(劉向敏)認為答案有異,寫信給時代雜誌原特約作者Bryan Walsh詢問原文旨意,作者隔天回信,表示他寫這篇的主旨是在探討政府的處理效率問題,選B比較正確。兩人對話公布上網後,引起一片譁然。

圖片來源/嵐宇出版英文總監劉琍老師提供

大考中心表示,試後經三位大學英語或外語學系教授及兩位高中英語教師,其中也包括以英語為母語的大學外籍教師組成的「答案討論會議」,再邀請5位國立大學英語或外語系教授也召開「疑義試題討論會議」對此討論,一致確認選項C為正確答案、選項B不予給分。

106指考公民與社會科題組部分引用八仙塵燃事件,以遊樂園舉辦彩色派對活動為例,請考生判斷遊樂園所屬管轄機關,以及玉米粉在市場受到的變化影響。

補教老師羅文表示,爭議在於,新北市政府及觀光局都在互推責任,學生較難判斷,但49題卻要考生判斷管轄機關是地方或中央,考生如判斷錯誤,就會全錯,經查,勒令八仙歇業是交通部觀光局,地方政府宣布暫停活動,學生會混淆,「老師出得有點太過」。