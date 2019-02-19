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蔡英文對CNN宣布：2020年將競選連任

嘉中英文考題遭指羞辱蔡英文 細數那些爭議考題…

2019-02-19 14:56聯合新聞網 綜合報導

細數近幾年的的考題，被輿論批評荒謬與各界熱議的考題並不只一次。 圖／聯合報系資料...
細數近幾年的的考題，被輿論批評荒謬與各界熱議的考題並不只一次。 圖／聯合報系資料照片
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嘉義高中英文試卷遭指侮辱蔡英文總統，掀起軒然大波，許多人質疑老師的出題意圖。然而這類引發爭議的考題並不只一次，細數近幾年的學測指考等考題，看看被輿論批評荒謬與各界熱議的考題有哪些。

●羞辱蔡總統？英文考題Tsai-englishit惹議 嘉中老師道歉

嘉義高中本月15日高二開學的英文試卷，第6題考題原文為President Tsai-englishit made some silly ____in her speech。有A.amateurs B.disasters C.parades D.comments等4個選項，正確答案為D.comments。

嘉義高中英文試卷第6題，被學生質疑老師命題泛政治化，藉考題辱罵總統蔡英文。圖／讀...
嘉義高中英文試卷第6題，被學生質疑老師命題泛政治化，藉考題辱罵總統蔡英文。圖／讀者提供
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有學生將這段文字翻譯為「總統蔡英文在她的演講中發表愚蠢的評論」，認為出題老師是在學生面前，表明個人政治傾向，有羞罵總統蔡英文之嫌，引起爭論。

張老師表示，因為要考comment評論這個單字，為免題目生硬無趣，設計一情境入題，最容易聯想到的就是政治人物。他無特意要設定某一政黨或政治人物，命題中也不是某政治人物的英譯名，自己從沒參加任何政黨，對政治不熱衷。

》相關閱讀：

嘉中英文考題惹刑責？檢方：端看命題人出發點

●學測國文閱讀測驗談羅大佑、李宗盛 原作者：連自己都選不出正確答案

今年108學科能力測驗國文科試題摘錄樂評馬世芳談音樂創作人羅大佑、李宗盛的文章，馬世芳事後在臉書發文指出，連自己都選不出正確答案。另一位被引用著作的作家張曉風受訪時也質疑，試題引文過度割裂她原文，事前事後都未知會她，且未給版權費。

馬世芳。 圖／本報記者林伯東攝影
馬世芳。 圖／本報記者林伯東攝影
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大學入學考試中心主任劉孟奇受訪時表示，根據著作權法54條規定，各級學校或教育機構辦理的考試，可重製已公開發表的著作，供為試題之用，受著作權法保障。劉孟奇指出，命題團隊會根據測驗目標進行改寫或調整，如果出現和原文意不同的情形也是正常的，不過原作者還是有提出疑義的權利，但根據這兩天電腦讀卡情形，目前該題得分率並無異常，顯示考生在答題上並無太大困擾。

劉孟奇也提到，由於試題篇幅有限，著作不可能全文引用，勢必會刪減、改寫，且為了試題保密，也不可能事先通知作者，否則還要擔心洩題，對於被引用文章的作者有疑慮，大考中心也尊重，會重新檢視題庫，也會建議命題團隊以後不要再採用這些作者的著作。

》相關閱讀：

張曉風也抗議！「學測國文考題過度割裂我原文」

著作入學測題作者有疑慮 大考中心：以後不採用

閱讀測驗作者也答錯？國文老師：出題應避免過度解讀

●「可重複使用、必要時維修」 國中段考題挨轟物化女性

台北市景美國中2018年的段考試題因為涉及物化女性引發爭議，網友在批踢踢爆料，指家教學生學校的段考試題竟然出現「女人為上帝生產讓男人愛恨交加的產品」、「可重複使用」、「必要時可到全市各大整容醫院維修」等字眼，讓他直呼「審題老師在幹嘛，一點性別意識都沒有」！

景美國中接受採訪時表示，出題老師目前不在，因此無法判斷出題的用意，待校內討論後會再統一說明，並反問「看完有覺得內容在物化女性嗎？」，讓不少網友呼籲性別平等會應該要介入調查。

北市景美國中的試題因為涉及物化女性引發爭議，題綱當中提到「效率高」、「可重複使用...
北市景美國中的試題因為涉及物化女性引發爭議，題綱當中提到「效率高」、「可重複使用」等挨批。 圖擷自PTT(05/16)
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北市景美國中的試題因為涉及物化女性引發爭議。 圖擷自PTT(05/16)
北市景美國中的試題因為涉及物化女性引發爭議。 圖擷自PTT(05/16)
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北市景美國中的試題因為涉及物化女性引發爭議。 圖擷自PTT(05/16)
北市景美國中的試題因為涉及物化女性引發爭議。 圖擷自PTT(05/16)
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●學測英文題爆爭議 《時代雜誌》原作者打臉大考中心

107學測英文第45題閱讀題引用《時代雜誌》作者文章，大考中心公布答案為C，但有網友持不同意見，寫信請教原文作者，作者認為答案是B才對，打臉大考中心。

第45至48題文章，敘述西尼羅病毒熱（West Nile）在美國爆發，其原因以及政府當時的作為與危機處理的反應。大考中心於學測結束後將試題答案公告上網，此題答案為C。認為主旨是在講述西尼羅病毒以及在特定情況下孳生的議題。

不過嵐宇出版英文總監、學測托福補教老師劉琍（劉向敏）認為答案有異，寫信給時代雜誌原特約作者Bryan Walsh詢問原文旨意，作者隔天回信，表示他寫這篇的主旨是在探討政府的處理效率問題，選B比較正確。兩人對話公布上網後，引起一片譁然。

圖片來源／嵐宇出版英文總監劉琍老師提供
圖片來源／嵐宇出版英文總監劉琍老師提供
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圖片來源／嵐宇出版英文總監劉琍老師提供
圖片來源／嵐宇出版英文總監劉琍老師提供
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大考中心表示，試後經三位大學英語或外語學系教授及兩位高中英語教師，其中也包括以英語為母語的大學外籍教師組成的「答案討論會議」，再邀請5位國立大學英語或外語系教授也召開「疑義試題討論會議」對此討論，一致確認選項C為正確答案、選項B不予給分。

》相關閱讀：

不管原作者！ 大考中心：學測英文45題維持原答案

●考八仙塵燃歸誰管 補教：出得有點太過

106指考公民與社會科題組部分引用八仙塵燃事件，以遊樂園舉辦彩色派對活動為例，請考生判斷遊樂園所屬管轄機關，以及玉米粉在市場受到的變化影響。

補教老師羅文表示，爭議在於，新北市政府及觀光局都在互推責任，學生較難判斷，但49題卻要考生判斷管轄機關是地方或中央，考生如判斷錯誤，就會全錯，經查，勒令八仙歇業是交通部觀光局，地方政府宣布暫停活動，學生會混淆，「老師出得有點太過」。

106指考公民與社會科題組部分引用八仙塵燃事件。記者袁志豪／翻攝
106指考公民與社會科題組部分引用八仙塵燃事件。記者袁志豪／翻攝
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學測考題蔡英文指考
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