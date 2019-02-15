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北市明星私校大洗牌！這校學生「不只會讀書」

2019-02-15 00:00聯合線上／ 黎允之

少子化趨勢與家長對教改政策的不信任，促使私立國中逆勢成長。根據《天下雜誌》報導，北市平均每八個國中生，就有一個就讀私校。除了再興、延平等老牌明星私校，近年來，還有一所學校以學生在各領域優異的表現異軍突起，成為許多家長心目中的私校No.1。

亮眼成績居北區私校之冠

東山中學位於木柵半山腰，環境清幽，空氣清新，提供學生優質的學習環境。近十年來，每年平均有上百位學生錄取台、清、交、政、成等國立大學，更共約30名高二生跳考上台大、醫學系等頂尖校系，可說是全國唯一培育高二全科跳考資優生的搖籃。在107年度大學學測中，69級分以上的學生多達63人，居北區私校之冠。針對有意出國就學的學生，學校也開設與國際接軌的托福(雅思)課程，光是今年度就有超過60位畢業生順利錄取柏克萊、華盛頓、北大、港大等國際名校。

▲「雙語性向課程」幫助學生與國際接軌，順利錄取柏克萊大學等名校。 圖／臺北市...
▲「雙語性向課程」幫助學生與國際接軌，順利錄取柏克萊大學等名校。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
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會讀書也要會玩

除了輝煌的升學成果，東山更重視學生的多元發展。成軍才2年的籃球隊，堪稱「會打球又會讀書」，為了兼顧學業，每週只花3小時練習，在學長兼教練有經驗的帶領下，於今年北市國中籃球聯賽中拿到第七名的好成績。不僅如此，東山高中國中部還有北市唯一太鼓隊、絲竹樂團、熱舞社、拔河隊等近100個社團，幫助每一個孩子都能找到舞台。平均每年參與校外競賽得獎人數超過1000多人次，包含學科、音樂、藝文、創作、體育、機器人大賽等，獲獎連連，表現令人驚艷。

▲會打球又會讀書的籃球隊，於今年市聯賽表現優異。 圖／臺北市私立東山高級中學...
▲會打球又會讀書的籃球隊，於今年市聯賽表現優異。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
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量身打造適才適性的發展空間

就讀私立學校，課業壓力一定很大？打破一般人對私立學校的刻板印象，東山中學針對不同程度的學生，採取因材施教的「差異化教學」。對於資質優異的學生，學校提供「創造力課程」及｢英語資優分組教學｣，外聘專家並且與師大實驗室合作，讓孩子站在巨人的肩膀上，擁有更開闊的視野。至於課業成績落後的學生，學校除了協助學生複習課業、跟上進度，還安排了家政、體育等「探索課程」，為不同興趣、能力性向的孩子，量身打造適才適性的發展空間。

功課好，品格更要好。「食農教育」也是東山高中的一大特色，由老師親自領隊，帶著學生到台南農村，體驗下田、播種、插秧、製作稻草人等歷程，效法農夫的謝天精神，培養珍惜生命、凡事感恩的態度。

▲「食農教育」培養孩子感恩的態度。有好品格，自然會有好成績！ 圖／臺北市私立...
▲「食農教育」培養孩子感恩的態度。有好品格，自然會有好成績！ 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
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私校跟你想的不一樣

在硬體設備方面，東山高中也一直走在時代尖端。所有教室皆安裝「互動式電子白板」，老師授課時更易標示重點，學生也能將上課的板書檔案全部儲存，師生可以運用多媒體設備實踐翻轉學習，大幅提升教學品質及學習成效。因應校園特有的遼闊無光害的夜空，學校更斥資打造專業研究級天文台，啟發學生的想像力，培養全面的天文觀。

此外，為了讓學生通學更方便，目前東山中學規劃了80條校車路線，遍及基隆區及林口區，讓大部分的學生半小時內即可從家門口直達學校。

貼心規畫、創意教學、有溫度的教學理念……，東山高中用教育激發孩子未來無限可能，也讓許多家長看見：私校跟你想的不一樣！

圖／臺北市私立東山高級中學 提供
圖／臺北市私立東山高級中學 提供
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東山中學網頁﹕http://www.tshs.tp.edu.tw/home.asp

東山中學粉絲團﹕https://goo.gl/WF6NT8

東山中學招生活動﹕http://www.tshs.tp.edu.tw/exam/

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