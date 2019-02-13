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寫作教室／「轉」的寫作方法（二） 正與反的合作

2019-02-13 09:52聯合報 聯合報寫作教室講師陳景黼／撰寫

寫作教室。圖片來源／ingimage
寫作教室。圖片來源／ingimage
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國中升學考試的作文大抵有兩種呈現結構。第一種是以順序、倒敘、插序等不同時間序列陳述物事，第二則是以起承轉合方式鋪展全文。起承轉合曾是極典型的應試策略，儘管近年寫作樣式益加多元，仍不失為協助同學展現思考品質的有效路徑。

起承轉合的「轉」意味文意轉向。實是指佔有空間、具有質量的人事物，例如媽媽、樹、一枚戒指等；虛則是指不佔空間，沒有質量的存在，包括媽媽的關愛眼神、樹蔭予人的清涼感、戒指所承載誓言之類。虛實差異大抵是所謂抽象與具體之別。

虛實轉換對文章的效用主要有兩方面。轉為虛是將小範圍具體個案提升至更高層次的理論、情感；轉為實則把原本範圍過大不易把握內涵的道理，錨定至具體事物上，使讀者容易明瞭其意。首先就轉為虛來說，以97年度第一次基測題目〈當一天的老師〉為例，除了描述各項具體業務外，更重要的是能從這些行動中反思、結晶出某些道理。擔任老師只有這天，但所得體悟則會持續影響我們。因為如此，從這次經驗後，我們生命就與未具此經歷前不再相同。由於這一層的轉向，文章就因著思想高度具備了義理厚度。再從轉為實而論，100年度第一次基測題目〈我在成長中逐漸明白的一件事〉，要求同學在作文中展現對某種體悟。如果只論述某道理重要，容易流於抽象空泛；還需具體說明將此道理落實在生活中的相關行動，以實踐驗證此道理真切有效。

虛實運用會使文章耐嚼有味。駱以軍先生〈消失在銀河的航道〉如此調和虛實：損失大量艦隊、裝甲車輛、人力後，慘勝的入侵者訝異發現，守軍不過隻身一人。勝利者在戰死守軍身上發現一枚香袋：

裡面一張被血浸紅的宣紙竟用漢字娟娟秀秀四個整齊的楷書寫著，盼君早歸。

無首殘軀、香袋、紙箋字跡皆是實，「我會等你回來」和「我一定要活著回去」兩種無聲吶喊則是虛。實使人如臨現場，虛則觸發同理經驗，引動雋永慨歎。

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