繼往開來 廣達國際文化大使提升台灣能見度

2019-02-01 16:52 文／ 諸葛傑利



8國15強廣達文化大使入圍者大合照 圖／廣達文教基金會 提供 分享 facebook 公元前139年博望侯張騫受漢武帝之命出使西域，1275年威尼斯商人尼科洛帶著兒子馬可波羅歷盡四年千辛，親送教宗格里高利十世給忽必烈的信函抵達北京，這兩次壯舉，為東西文化交流寫下了重要的篇章。千百年後，雖然網路資訊改變了許多事物，但無國界虛擬的知識永遠取代不了人際間互動時的那分真實感受。

身處教育普及的台灣，從都會到偏鄉，網路幾乎成了每個人的生活日常，然而，大家關注與消費的仍是熟知的愉悅領域，忽略掉博聞強記所能帶來的無形力量，世界觀就是21世紀現代人習得進階生活質感的基本辭令，而這層觀念養成，仍需從教育著手，且愈早愈好。

曾榮獲三屆普利茲新聞獎的資深媒體人湯馬斯‧佛里曼，在他重要著作《世界是平的》當中用多章篇幅論證指出，全球化過程，個人與企業正透過科技與社會協定取得權力，今天懂的，明天可能就沒用，未來許多新的工作機會，亟需運用整合協調與槓桿操作的能力，一技之長已無法行走天下，重點在於學習能力，因此，及早培養孩子學習熱忱，尤其教會孩子學會喜歡人，學會人際互動才是關鍵。

世界觀當然不能靠滑手機、滑平板電腦來完成，更重要的是以人際為本的文化交流，「廣達國際文化大使」甄選活動的舉辦，立意相當明確，目標引領台灣孩子思考異國文化差異、了解外國人如何看待台灣，以及台灣在全世界所處的位置，從而激發孩子清楚明瞭自身的文化價值與特色。

現今台灣教育雖然普及，但教育資源分配仍存有明顯的城鄉差距，如何縮短？廣達文教基金會執行長徐繪珈清楚抓住核心地表示，對於資源匱乏，幾乎不可能出國或者有機會接觸到外國朋友的偏鄉學童，透過國際文化大使進駐校園交流，就能讓這些學童近距離認識到不同文化的觀點和差異，此外，肩負國際文化大使任務的外籍朋友也會充分運用網路社群，將交流中所獲得的台灣經驗和地方特色介紹給國外友人。這是一種多贏策略，更是提升台灣在海外能見度的有效作為。

2018年廣達國際文化大使甄選，上百位參賽者經過初、複審後，十五名入圍者散在台灣十五個縣市的十五所偏遠學校執勤，入圍者歷經學校提交的任務考驗，以及將自己母國語言、自然、歷史、地理、人文、飲食等文化，全程以華語和學童、老師進行深度交流。

首獎黎公富〈越南〉教學生製作傳統斗笠 圖／廣達文教基金會 提供 分享 facebook

來自越南的黎公富，從他留下詳盡的任務提案和結案報告中，已清楚看見用心的程度，無論教學設計、課程安排，或交流前後與校方的溝通，充分達到讓校園師生瞭解到越南的文化與教育差異，執行能力佳又具備教師風範，還時時掌控著課室學生學習的狀況，這些表現為他贏得了這一屆「首獎」的殊榮。

巴拉圭陸薇安寶特瓶再利用教學 圖／廣達文教基金會 提供 分享 facebook

巴拉圭籍的陸薇安展現了良好的人際脈絡，組織一大群跨國籍應援團共同執行任務，各種課程活動皆親身示範，還充分結合了社區資源，精心策畫的闖關遊戲更是融入了巴拉圭文化，不但讓學生在遊戲中快樂學習，也讓自己拿到了最佳推廣獎。

新竹國小師生帶巴西丹尼斯認識新竹歷史 圖／廣達文教基金會 提供 分享 facebook

同樣來自中南美洲的巴西籍丹尼斯，從生活面向帶入課程，讓孩子對遙遠的巴西不僅有體育活動的認識，還有滿滿的語言、飲食、信仰、和熱情的人文風情，充分開展孩子的眼界，因執行過程細心溫暖而獲得最佳執行獎。

波蘭陳偉思藍莓水餃教學 圖／廣達文教基金會 提供 分享 facebook

掄下最佳創意獎的是波蘭籍的陳偉思，他用生活化的主題將波蘭餃子對應台灣餛飩，帶領孩子從文化異同處切入體驗學習，讓孩子在新奇中快速了解波蘭文化特色，並拉近了地理距離。

2018年「廣達國際文化大使」獲獎名單

首獎 / 黎公富 / 越南人 / 交流學校 嘉義市林森國小

最佳創意獎 / 陳偉思 / 波蘭人 / 交流學校 屏東縣玉田國小

最佳推廣獎 / 陸薇安 / 巴拉圭人 / 交流學校 台中市福陽國小

最佳執行獎 / 丹尼斯 / 巴西人 / 交流學校 新竹市新竹國小

2018年「廣達國際文化大使」名單