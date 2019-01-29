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劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

中研院士牟中原勉學子：保有好奇心 非勝負欲

2019-01-29 23:37聯合報 記者馮靖惠／台北報導

台灣國際科學展覽會昨天登場，在開幕典禮中，貴賓與各國選手穿自己彩繪的實驗衣合影。...
台灣國際科學展覽會昨天登場，在開幕典禮中，貴賓與各國選手穿自己彩繪的實驗衣合影。 圖／科教館提供
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二○一九台灣國際科學展覽會昨天登場，共有廿一國約五百位師生參與。中央研究院院士牟中原演講時，以自身經歷勉勵學子「要保有好奇心而非勝負欲」，一旦對研究有了興趣，自然而然就不會倦怠，進而可以持續做出不錯、有益社會的研究。

主辦單位國立台灣科學教育館館長陳雪玉表示，台灣國際科展是中學生最重要的國際科學賽事，每年來自全球最優秀的學生聚集在一起，分享各自專題研究成果，今年有一百六十二件作品進入決賽，預計二月一日公布最後成績。

今年適逢化學元素周期表建立一百五十周年，聯合國將二○一九年訂為「國際元素周期表年」，台灣科展也以化學元素周期表設計主視覺，強調各元素在科學及生活上的運用。

今年科展也重視性別議題，邀請牟中原分享「居禮夫人與核子科學的發展」，講述瑪麗．居禮（又稱居禮夫人）對放射性理論的貢獻。

牟中原指出，瑪麗．居禮對科學執著，研究成果發揮了對人群社會無比關愛，並不吝於將學識經驗傳承給世界各地前來求教的後進學者。牟中原以此勉勵參與科展的青年，科學不該只是實驗室裡的操作，更是一種解決問題的能力，對於人類社會遇到的氣候變遷、環境保護、衛生健康及能源轉型等迫切議題，科學家都需貢獻心力。

牟中原表示，他從來不以獲獎為目的做研究，對萬物的好奇心才是最主要的動力。一旦對研究有了興趣，就不會倦怠，可以持續做出不錯且有益社會的研究。

氣候變遷院士館長

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