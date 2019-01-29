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私校教職員無保障 陳學聖允協助修法

2019-01-29 15:42台灣醒報 記者林稚雯╱台北報導

私校教職員退休後每月只領1萬7千餘元，而其所盡的義務與公校完全相同。私教工會據此訴求，私校教職員退休金應受保障，應提高公保給付率與退撫提撥率，並將退撫保本利按月支給。國民黨立委陳學聖回應，同情私校教職員處境，教改應以教育工作的鼓勵為重，承諾力挺協助修法。

退撫年金沒保障

私教工會年改小組召集人林克亮表高呼，「私校推撫保障低，年改停擺沒正義！」理事長陳秋瑩說明，政府應正視「分配正義」，公私校之間應該一視同仁，國家年金改革政策切莫忽視私校教職員。其所盡的義務與公校完全相同，但私校教職員的薪資不但低於公校，甚至會面對以苛刻考評手段予以扣減薪資。

此外，私校退撫金是建立在極具風險的「確定提撥制」上，所領退休金僅是退休前自己提撥所得。而以勞保基金為例，雖破產傳聞不斷，但勞動部已承諾政府會負最終給付責任。相較之下，私校教職員的退休保障卻未獲特定承諾保障，以當今每況愈下的金融環境，難保老時領不到推撫金，淪落貧病交迫窘境。

雙重改革爭保障

私教工會呼籲，年金改革應從兩方面著手。首先，私校公保的年金之年資給付率應由1.3%改成1.55%與勞保相同。年滿55歲或年資滿15年以上被資遣者可請領超額年金，而超額年金由現行政府與私校各負擔50%，改由政府負擔65%，學校負擔35%。

其次，私校教職員職業退休金提撥率應從現行的12%，比照公教退撫逐年提高至18%。而在提撥方式上，也應參照勞退條例第23條第1項第1款辦理，個人退休金應依據年金生命表，以平均餘命及利率等基礎計算所得之金額，按月定期支給。

針對私教工會訴求，立委陳學聖、民進黨立委張廖萬堅辦公室主任陳右繕都到場表達支持。陳學聖說，對於私校老師表達同情。同樣一輩子作育英才，卻未能在晚年得到足夠的照顧。據此他以2017年爭取修改「專科以上兼任教師聘任辦法」為例，修法保障寒暑假勞健保不中斷、病假事假不扣錢，顯示改變是可能的，並承諾將於會期中爭取修法。

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