減行政負擔 新北停辦校務評鑑

2019-01-24 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



新北教育局昨宣布，校務評鑑將大改革，行政人員不必再自己蒐整資料。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

109學年度起實施

校務評鑑常搞得校方人仰馬翻，幾乎各校由科任老師兼主任及組長相關行政人員，得在1年前就開始準備成堆資料待檢。新北市教育局長張明文昨在新北市國小校長會議上宣布，109學年度起，對評鑑大改革，改由評鑑委員直接上校務行政系統查看，行政不用再肩負整理資料重擔。

新北市教育局表示，國中、小校務評鑑自109學年度下學期、高中職自109學年度上學期起，改變評鑑制度。學校評鑑就像全身健檢，包括課程教學、學生訓育、校長經營、教師專業發展及社區互動等評鑑主題，幫助學校自我檢查，其實是件好事。

新北市教育局長張明文（中）昨在國小校長會議上宣布，對評鑑方式大改革，行政人員不必再自己蒐整資料。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

曾任國小教師、評鑑委員的張明文深知「行政是製造出來的業務」，更是消耗兼任行政的教師教學心力。校方求好心切，沒日沒夜地整理資料，但事實上新北市10年前就有校務行政系統，平常學校就要登錄資料，只要開放權限給評委，老師就不必再準備。

張明文說，不是要全盤放棄檢查，而是改成「無痛健檢」，利用科技解決問題。不過評委還是會到校觀察教學，評鑑細節怎麼運作？會再與校長討論；目前評鑑周期跑完後，109學年度就可以開始。對此，部分校長大力叫好表示，可讓科任主任和組長把心力真正投入第一線教學。

張明文說，這段期間，一定會親自拜訪新北市所有學校。教育局表示，停辦校務評鑑後，將加強評鑑輔導支持的功能，也就是協助學校對症下藥，不只評鑑出來，也會提供改善相關資源。