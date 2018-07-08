親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略
35th政大金旋獎

西門捷運偷拍事件 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

大雨重創西日本 逾70人不幸罹難

課審大會火力全開 力拼一個月審完技高15群科領綱

2018-07-08 18:52聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

為求新課綱準時上路，教育部於暑期加開課審大會，每周六日共5場次緊鑼密鼓審議課綱。...
為求新課綱準時上路，教育部於暑期加開課審大會，每周六日共5場次緊鑼密鼓審議課綱。圖／教育部提供
分享

為使新課綱趕在108學年準時上路，教育部趁暑期加開課審會審議大會，今天審完藝術領域課程綱要草案主要內容，預計下次接續審議附錄。針對外界質疑課綱已拖延進度，出版社恐來不及編教科書，國教署長邱乾國表示，目標仍是「如期如質」上路，預計8月上旬審完技術型高中15個群科領綱。

教育部今天於國家教育研究院台北院區召開課審會審議大會第41、42次會議，上午由總召集人教育部代理部長姚立德主持、下午由副召集人、次長林騰蛟主持，全體委員共48人，上下午出席委員人數各為38、34人，達法定3分之2人數（即達32人）。

教育部近來趁暑假期間，每周六、日加開課審會，盼加快審議進度。新課綱目前已公告的有國文、全民國防、本土語文、新住民語、生活、英文及健康與體育等領域。但包括社會領域尚未審議，科技領域因超綱需重審、自然課綱也正在修改中，技職群科進度相對落後，課綱是否能如期審完、提供書商編教科書，備受各界關注。

邱乾國表示，藝術領域課程綱要草案今天從「學習重點」到「實施要點」都已審議完成，會中沒有太多爭議，委員僅對部分細節處，例如錯字、標點符號等加以提醒。下周將接續審議「附錄」，同時也會開始審議技術型高級中等學校群科領綱，從機械群開始討論，「希望在一個月內、8月上旬，就能把15個群科領綱審完」。

對於一個月要審完15個群科，教育部是否已掌握撇步？邱乾國說，技高群科之間有共同性議題，前期應會花較多時間在與委員進行對話及凝聚共識，後期多為文字修正，就會比較順利。至於是否將採包裹式審議？他表示，基本上仍個別處理。而自然領域領綱目前正在修改中，預計在大會開議前召開諮詢會議，以類似會前會的方式，增加研修小組與大會委員之間的充分對話。

教育部課綱姚立德

相關新聞

劉毅大手筆 新住民子女補英文學雜費全免

2018-07-07 21:00

教部提早因應教師需求 確保新課綱上路

2018-07-07 20:52

改善親師關係 TFT青年教師：家長也需要自信心

2018-07-07 18:28

女兒錄取哈佛、MIT等名校 王善平：子女教育須家長引導

2018-07-07 16:06

吳鴻麟獎學金走過29年 吳伯雄：繼續辦下去

2018-07-07 14:31

領民進黨新北黨部獎學金 北藝大正妹：想幫媽分擔壓力

2018-07-07 14:31

課綱送審龜速 學校急死：選書、備課來不及了！

2018-07-07 13:52

快樂學習？台大數學系教授：不是放棄學習得到的安逸

2018-07-07 13:13

鼓勵女孩念數學 數學家丘成桐：比任何學科容易謀職

2018-07-07 12:57

教科書送審晚 學校：選書、備課都受影響

2018-07-07 10:37

青少年沉迷網路 家長力有未逮壓力大

2018-07-07 08:49

每天玩線上遊戲7小時 他畢業拿校長獎

2018-07-07 08:49

罹3癌的她 來不及領總統教育獎

2018-07-07 01:00

大學自主聯盟成立 李嗣涔：沒校長沒部長 國際笑話

2018-07-07 00:06

新加坡國立大學如何從競爭脫穎而出？ 關鍵是大學自主

2018-07-06 12:33

燕巢國中紛爭落幕 高市教育局同意校長轉任教師

2018-07-06 11:31

升學迷思未改 美意破功

2018-07-05 23:56

參加計畫先就業...每月多1萬誘人 但他後悔了

2018-07-05 23:51

畢業先就業 意者腰斬 進修規定放寬

2018-07-05 23:31

夢想出國踢足球 偏鄉學童燃起學英文熱情

2018-07-05 20:57

私校退場衝擊技職 籲結合地方需求

2018-07-05 19:18

美國矽谷國際發明展 台灣隊奪17金17銀7銅牌

2018-07-05 14:34

避免淪無動力世代 葉丙成鼓勵18歲不見得要念大學

2018-07-05 13:47

祖父抗德而死 女兒視為禁忌...他重審二戰影響

2018-07-05 11:53

齊邦媛《巨流河》 啟發戰爭史研究新方向

2018-07-05 11:52

中研院搶才留才 外籍研究員終可享月退

2018-07-05 10:40

獨／青年儲蓄帳戶有意參加人數砍半 報名比去年略增

2018-07-05 10:28

「反拔管」案贊成擱置 楊泮池：盼院士會議別捲入政治

2018-07-05 00:23

國小兼任、代課 鐘點費調高到320

2018-07-05 00:07

缺外部調查 人本：老師霸凌 更應清楚規範

2018-07-04 23:56

防制霸凌不彰？ 議員促設反霸凌委員會

2018-07-04 23:52

兼任及代課教師鐘點費提高 賴揆簽准：明年1月實施

2018-07-04 17:05

阿里山山美部落教室畢典 26畢業生人數創新高

2018-07-04 14:05

新北教師霸凌性騷案頻傳 監委申請自動調查

2018-07-04 11:07

拚頂尖！被低估的加國亞伯達大學

2018-07-04 08:55

夏日樂學 1.3萬學生參與創新高

2018-07-04 00:07

曾跳樓奇蹟生還 妥瑞症患者立志用教育改變社會

2018-07-03 15:05

王德威：台灣自命中西薈萃 不該去中國化

2018-07-03 14:05

王德威：台灣談文白之爭太膚淺

2018-07-03 14:04
看更多

熱門文章

台大鹿鳴堂將拆 僑光堂歷史不再 學者：抹除實體見證

2018-07-08 09:58

獨╱鹿鳴堂文資審議紀錄被消失？ 台大生要北市府講明白

2018-07-08 11:20

跳tone鹿鳴堂 暴露台大擴張校地手法

2018-07-08 11:01

劉毅大手筆 新住民子女補英文學雜費全免

2018-07-07 21:00

「搶救」鹿鳴堂 台大人：拆除老建築 剝奪校友情感

2018-07-08 10:50

教部提早因應教師需求 確保新課綱上路

2018-07-07 20:52

11日拆除 有身世的台大鹿鳴堂「僑光」不再

2018-07-08 13:34

桃園40名高中生 走訪柏克萊史丹佛

2018-07-08 17:59

在鹿鳴堂身上 看見台大掠地手法

2018-07-08 13:34

高考三級考試登場 作文題目現代與傳統對話

2018-07-08 13:32

鹿鳴堂將拆、文資審議被消失 台大生要個說法

2018-07-08 13:34

國際小學堂／愛恨美軍 沖繩老少兩樣情

2018-07-08 15:27

用心的聲音都能被聽見 金旋獎決賽獨唱組、重對唱組側記

2018-07-08 09:18

課審大會火力全開 力拼一個月審完技高15群科領綱

2018-07-08 18:52

唱出夢想和故事 金旋獎決賽創作組側記

2018-07-08 09:07

中原大學電子系 為動物設計輔具

2018-07-08 00:01

數感實驗室／照顧小寶寶的時間與費用

2018-07-08 09:52

國際小學堂／美軍酒駕強暴 沖繩人怨安倍

2018-07-08 15:10

翻轉教育！第9屆廣達游藝獎頒獎 首獎得主前進俄羅斯

2018-07-08 16:56

推美學教育 樹德科大師生走入社區

2018-07-08 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top