課審大會火力全開 力拼一個月審完技高15群科領綱

2018-07-08 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



為求新課綱準時上路，教育部於暑期加開課審大會，每周六日共5場次緊鑼密鼓審議課綱。圖／教育部提供 分享 facebook

為使新課綱趕在108學年準時上路，教育部趁暑期加開課審會審議大會，今天審完藝術領域課程綱要草案主要內容，預計下次接續審議附錄。針對外界質疑課綱已拖延進度，出版社恐來不及編教科書，國教署長邱乾國表示，目標仍是「如期如質」上路，預計8月上旬審完技術型高中15個群科領綱。

教育部今天於國家教育研究院台北院區召開課審會審議大會第41、42次會議，上午由總召集人教育部代理部長姚立德主持、下午由副召集人、次長林騰蛟主持，全體委員共48人，上下午出席委員人數各為38、34人，達法定3分之2人數（即達32人）。

教育部近來趁暑假期間，每周六、日加開課審會，盼加快審議進度。新課綱目前已公告的有國文、全民國防、本土語文、新住民語、生活、英文及健康與體育等領域。但包括社會領域尚未審議，科技領域因超綱需重審、自然課綱也正在修改中，技職群科進度相對落後，課綱是否能如期審完、提供書商編教科書，備受各界關注。

邱乾國表示，藝術領域課程綱要草案今天從「學習重點」到「實施要點」都已審議完成，會中沒有太多爭議，委員僅對部分細節處，例如錯字、標點符號等加以提醒。下周將接續審議「附錄」，同時也會開始審議技術型高級中等學校群科領綱，從機械群開始討論，「希望在一個月內、8月上旬，就能把15個群科領綱審完」。

對於一個月要審完15個群科，教育部是否已掌握撇步？邱乾國說，技高群科之間有共同性議題，前期應會花較多時間在與委員進行對話及凝聚共識，後期多為文字修正，就會比較順利。至於是否將採包裹式審議？他表示，基本上仍個別處理。而自然領域領綱目前正在修改中，預計在大會開議前召開諮詢會議，以類似會前會的方式，增加研修小組與大會委員之間的充分對話。