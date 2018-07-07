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改善親師關係 TFT青年教師：家長也需要自信心

2018-07-07 18:28聯合報 記者章凱閎╱即時報導

許多家長害怕接到老師來電，就是擔心孩子在學校出了麻煩。但Teach For Taiwan的兩位偏鄉青年教師徐凡甘、鍾定瑜，發揮創意與耐心，讓父母進入課堂，參與孩子的學習現場，改善了親師關係，也激發偏鄉孩子的學習動力。

TFT是以改善教育不平等為宗旨的創新教育非營利組織。今年度舉辦「未來的一百片拼途」系列活動，由TFT歷屆教師於7月各周末巡迴全台，進行「街頭故事棧」短講行動；徐凡甘、鍾定瑜是8日「台北場」的TFT代表教師。聯合報系「願景工程」也擔任活動合作夥伴。

鍾定瑜關注國內教育政策。她在美國取得碩士學位後，投入TFT擔任第四屆教師。去年赴花蓮一所部落小學服務，學生主要是布農族與賽德克族人。

為了讓學校教育與在地文化結合，鍾定瑜在課程中安排校外教學，由部落長輩領隊；例如，校內主任「就是活生生的布農文化寶庫」，當課文提到小米，「就讓主任直接整班帶到小米田」。她說，雖然自己是外來教師，但可創造空間、環境，讓學校成為文化傳承的舞台。

鍾定瑜也曾安排學生家長擔任客座講師。「孩子們看到媽媽在講台上說農耕的技術、聽爸爸講山上部落的故事，你會發現他們的眼神中有光。」她說。

鍾定瑜說，許多部落家長，因為工作在外地奔波，孩子對父母的印象，是半夜下班後，在家裡小酌、叼著菸，「在用大人的方式放鬆」。但現在，當孩子有機會看見爸媽發揮所長，親子關係就有了改變的契機。

此外，鍾定瑜也常主動向家長「報佳音」，例如傳LINE告訴爸媽，「你的孩子表現很棒」，鼓勵家長稱讚孩子的學習態度。原因是，「老師的一句好話，孩子或許願意多看書5分鐘；但家長的讚美，孩子的動力可以撐3天。」

對此，徐凡甘也十分認同。他是TFT第一屆教師，也是2013年總統教育獎得主，多年前在台南一所小學服務。

「不只是孩子，家長也需要自信的。」徐凡甘說，家庭對孩子的影響，大過於老師；若平時溝通，多說「你的孩子很努力」，家長也會對自己的教養有信心，「就不會板起面孔對待自己的小孩」。

徐凡甘說，若親師關係改善，父母看到老師來電，直覺就不會是「一定是我的孩子闖禍了」，反倒願意與老師一同討論，協力改善孩子的學習狀況。

TFT自2013年成立，至今已送出逾百位青年赴全台偏鄉進行兩年全職教學計畫，領域橫跨人文、工程、體育、藝術等。TFT教師除有合作學校給薪之外，亦有企業及民眾資金挹注，投入教師培並提供教師更合理的薪資待遇。

鍾定瑜、徐凡甘將於7月8日在台北大稻埕河岸特區，進行「未來的一百片拼途」系列活動的首場「街頭故事棧」，分享偏鄉教育的心路歷程。更多資訊請見http://pcse.pw/98F7W

偏鄉教師徐凡甘（中），運用耐心與創意，改善許多偏鄉孩子的親子關係，也因此激發孩子...
偏鄉教師徐凡甘（中），運用耐心與創意，改善許多偏鄉孩子的親子關係，也因此激發孩子的學習動力。圖／TFT提供
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偏鄉教師徐凡甘，運用耐心與創意，改善許多偏鄉孩子的親子關係，也因此激發孩子的學習...
偏鄉教師徐凡甘，運用耐心與創意，改善許多偏鄉孩子的親子關係，也因此激發孩子的學習動力。圖／TFT提供
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偏鄉教師鍾定瑜（左），運用耐心與創意，改善許多偏鄉孩子的親子關係，也因此激發孩子...
偏鄉教師鍾定瑜（左），運用耐心與創意，改善許多偏鄉孩子的親子關係，也因此激發孩子的學習動力。圖／TFT提供
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TFT偏鄉教育

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