教科書送審晚 學校：選書、備課都受影響

2018-07-07 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



12年國教課綱課審大會今天審查綜合及藝術領域，但整體進度嚴重落後，出版社苦惱來不及編書、送審，而國中、高中還有新加入的科目，學校表示原本選書應提早作業讓老師備課，現在採購、選書都受影響。

12年國教課綱已公告的有國文、全民國防、本土語文、新住民語、生活、英文及健康與體育等領域。但是包括數學、社會、自然科學、藝術、綜合、科技等，有的尚未公告，有的還未經課審大會審查，部分技職群科甚至連分組審查都未完成。

以普通型高中為例，國教院資料顯示，目前送審的課本僅部分出版社有送國文、英文及全民國防的教科書，其他科目因未公告課綱，出版社無法著手編輯。有出版社擔心社會課綱如在8月底公告，恐怕來不及趕在規定的最後一次機會、10月分送審，國教院說，將評估是否將受理截止延後。

國教院教科書研究中心主任楊國楊表示，目前國教院計畫可送審12年國教新課綱教科書的時間，分別為6月、8月及10月，為了配合之後才公布的課綱，會評估增加受理時間。

日前國教署修正教科書審定辦法，楊國楊說，最大變動是把原先每6年要審定一次的執照，改為配合課綱修正時間重新送審。

過去各校從一月就會規畫下年度的選書作業，現在編書送審的進度較往年落後，影響甚劇。新北市新莊國小校長張信務表示，如果課綱未盡早審完，會影響教科書編輯、連帶各級學校選書都會受到影響，另包括國中、高中還有新加入的科技領域等科目，選書勢必要提早作業，否則老師恐怕來不及備課、準備補充教材等資源。