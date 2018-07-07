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青少年沉迷網路 家長力有未逮壓力大

2018-07-07 08:49中央社 台北7日電

世界衛生組織6月把遊戲障礙列入最新版「國際疾病分類」，使網路沉迷問題再度引起關注。國中輔導教師指出，面對青少年沉迷網路，家長其實會感受到壓力，處理上也覺得力有未逮。

世界衛生組織（WHO）定義的遊戲障礙（GamingDisorder），遊戲障礙也叫遊戲成癮。特徵包括：無法控制想玩遊戲的衝動、與日常生活相比更重視遊戲。如果對家庭、社會、學業及工作造成嚴重障礙，且症狀持續12個月以上，就可以診斷為患有遊戲障礙。

WHO宣布把遊戲障礙認定為疾病之前，台灣大學兒少暨家庭研究中心正好在6月初舉行論壇，邀集台灣網路成癮防治學會理事長柯慧貞、彰化師範大學輔導與諮商系教授王智弘、馬偕醫院精神醫學部「兒童青少年心智科」醫師臧汝芬等學者專家，探討網路成癮問題。

王智弘指出，他的研究團隊進行全國抽樣調查發現，網路沉迷比例在國小一年級僅3%，但小二就增長到16.2%；之後一路成長，3到6年級的沉迷比例為18.8%，國高中生則有20.2%沉迷網路，與沉迷網路的大專生比例（20.3%）相差無幾。

臧汝芬說，從臨床角度看，網路成癮問題真的很嚴重；她兩週前門診時遇到一個案例，一名13歲青少年因為父母不讓他玩手機，竟然揚言要殺害父親。

她表示，「網路保母」現象造成兒少注意力不集中、過動、情緒煩躁、喜歡吃垃圾食物；只要父母親說：「我不准你玩了。」許多孩子就出現暴力行為，或威脅要跳樓或自殺，那種可怕的情緒浮躁與瞬間變臉，「在我的門診，大有人在」，讓人非常痛心。

柯慧貞指出，東北亞地區的文化是「他人取向」，因為青少年幾乎人人都玩線上遊戲，為爭取同儕認同，必須跟大家一起玩；加上升學主義至上，孩子成天在學校、補習班、家裡3點之間活動，較缺乏從事戶外休閒活動的機會和資源。

她表示，東亞地區家長除了不鼓勵孩子從事戶外休閒活動，也較不懂得以同理心與孩子交流互動，了解孩子面臨的困難、遇到的誘惑，還有他們在逃避什麼，從中找到讓孩子不必上網逃避的替代方案。

不過，台北市立明德國中輔導教師黃之盈指出，7年級學生身形可能跟小學生差不多，但到了9年級，不少青少年已經比師長還高大，「其實家長是會有壓力的」，不知道孩子會不會因為被禁止使用網路，而出現過度激烈的行為。

黃之盈說，青春期是繼嬰幼兒時期後，人生第2個叛逆期；青少年常常表現得很煩躁，不好好講話，有時只回答：「好啦，知道啦，煩。」這也會對家長造成壓力。

她表示，家長會覺得「你年紀這麼大了，應該講一次、兩次就要改過來」，加上部分家長年紀漸長，會產生「我受不了這種折騰」的感覺，就對孩子的網路使用行為撒手不管。

黃之盈指出，其實青少年是「大小孩的身體，小小孩的心理」。家長需要講出道理來，說服青少年為什麼要求他們停止使用網路，才能克服孩子的反彈，不會覺得家長「不講道理」。

網路成癮WHO補習

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