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夢想出國踢足球 偏鄉學童燃起學英文熱情

2018-07-05 20:57中央社 台北5日電

全球瘋世足，美崙國中足球隊員謝銘仁說，他想出國踢球，但英文沒學好，去國外就無法溝通，無法溝通就沒辦法把球踢好，所以他加入一項計畫，重新燃起學英文的熱情。

台師大團隊在花蓮三民、玉東和美崙三所國中推動熱情扎根教學計畫（Reviving English Low AchieverLearning by PASSION-FB）搶救偏鄉學童的菜英文，計畫中，有不少學生來自少棒隊與足球隊，並夢想未來能到MLB或至國外踢球。

美崙國中足球隊員黃銘鴻今天說，自己夢想到皇家馬德里和巴塞隆納隊踢球，「如果有機會想到國外拚拚看」。他自信地說，英文到國外以後「聽了就會了」。

計劃中的學童英文程度普遍未達國小四年級程度，美崙國中足球隊員謝銘仁說，英文不好，出國就沒有辦法好好學習傳球和射門。

為了展現從去年10月到今年6月初的學習成果，20多學生昨天、今天在台北來秀英文，除了在士林天文館以英文讀星座英文名和找八大行星名稱，進行英文單字與句型的練習，還至麥當勞用英文點餐。

台灣師範大學是在美國在台協會與教育部國教署的支持贊助下，從全球125個國家、1014個計畫提案中脫穎而出，成為美國國務院主辦的第七屆學友連結創新基金（AFIF）計畫2017年的獲獎者，不僅是全球68個獲獎團隊之一，也是全台灣唯一獲獎者。

熱情扎根計畫是由台師大副校長宋曜廷領軍，胡翠君博士協助統籌，運用台師大心理系與教育測驗研究發展中心的「英語能力診斷及認證」系統（DCEC），從詞彙、聽力和文法句型3種項目，篩選出低成就的學生，並在三校中各開一班英文扎根班。

在為期7個月的課程，每週上課90分鐘，並利用第八節和夜間課輔班時間，以配合學生上課及練球的時間。課程從基礎的ABC字母發音、英文簡短造句開始教起，並陸續進階到英文短文寫作、上台使用英文演講等。

值得一提的是，課程加入遊戲活動，如丟球選單字、搶單字卡等方式刺激學習效率，讓原本低成就學習者能重新精實英文根基，重拾學習熱情。

參與計畫的21名學生在今年6月中接受測驗，比對前後測量分數後發現，學生們的詞彙進步71％，聽力進步率65％，比較困難的文法句型部分也有進步53％。

布萊特學術交流計畫台灣辦事處執行長李沃奇（Dr. William Vocke）博士表示，教育能拓展視野，對年輕學生而言，學習語言是其中重要的一環，透過語言可以更認識世界，增加大腦的連結，進而帶來成長的機會。

李沃奇表示，在美國、台灣和各界的贊助下，下學期將會有112位美國大學生至台灣國中小學教英文，而資源將會先運用至偏鄉地區，因此會有9位教師到花蓮教英文，他期望布萊特計畫未來可以繼續擴展，讓200或300位美國大學生可以來台教書。

全球瘋世足，美崙國中足球隊員謝銘仁說，他想出國踢球，但英文沒學好，去國外就無法溝...
全球瘋世足，美崙國中足球隊員謝銘仁說，他想出國踢球，但英文沒學好，去國外就無法溝通，無法溝通就沒辦法把球踢好，所以他加入一項計畫，重新燃起學英文的熱情。 美聯社
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