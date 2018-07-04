院士會議通過 校長遴選教育部應尊重大學自主

2018-07-04 04:39 中央社 台北3日電



國立大學校長遴選爭議不斷，中研院今天舉行院士會議以80票表決通過，國立大學校長遴選時，教育部應尊重大學法精神及規定，執行校長聘任事宜。

台大校長遴選引起社會波瀾，中研院今天舉行第33次院士會議，下午討論綜合議案，其中一個提案是由人文及社會科學組所提出，要求國立大學校長遴選制度與遴選結果，請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜。

根據提案說明，國立大學校長聘任，近日引起社會諸多爭議，應儘速釐清。大學法的規定與精神在於尊重大學自主，對於國立大學校長的遴選，教育部僅負責程序監督，不進行實質審查。建議教育部依據相關法令精神，儘速釐清爭議，才有利於台灣高等教育發展。

不過，卻有院士質疑此提案的意義，認為此提案只是徒增話題，有院士認為，大學校長遴選教育部本來就有責任負責程序監督，而不是進行實質審查，邏輯上講不通。況且，台大校長遴選已經進入司法程序，應該尊重司法決定，雖然此提案精神是對的，但對中研院沒有好處、應該考慮撤案。

但也有院士認為，雖然提案牽涉到時事，但精神是通案性的希望大學自主，中研院應該表現一個態度，提案只是覆議。

最後有院士提出擱置提案，院士出席138人，僅44票贊成擱置。後續接著進行同意表決，80票表決通過提案。

提案通過後，中研院院長廖俊智也強調，此提案是以通案形式通過，並沒有針對任何個案。

除了此提案外，院士也表決通過，認為博士後研究員受限經費無法給付過多加班費，也建議博士後研究員的工時應該要多一點彈性。