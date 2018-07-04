台團隊獲美補助 成功提升偏鄉學生英文能力

2018-07-04 04:39 中央社 台北3日電



台灣傅爾布萊特學友已完成為期一年的「傅爾布萊特偏鄉教育扎根計畫」，AIT今天表示，這項由美國國務院補助的計畫，成功提升台灣偏鄉學生的英文能力，激發英文學習的興趣。

美國在台協會（AIT）發布新聞稿表示，國立台灣師範大學副校長宋曜廷帶領傅爾布萊特計畫學友組成團隊，成功爭取到2017年美國國務院「學友連結創新基金」（Alumni Engagement Innovation Fund，AEIF)補助。全世界有1014組團隊提出申請，僅68件計畫中選。

AIT指出，「傅爾布萊特偏鄉教育扎根計畫」(PASSION-Fulbright Program) 於花蓮的三民、玉東、美崙等3所偏鄉國中實施；計畫主要目的在於藉由診斷、篩選分流、適性教學，提高學生的英文學習表現。團隊利用「英文能力診斷及認證測驗」(DCEC)系統，找出英文程度落後的學生，由AEIF團隊負責培訓講師，每週為學生提供英語補救教學。

AIT表示，計畫執行一年後，學生接受DCEC後測結果顯示，詞彙進步率達到72%，聽力進步率65%，文法進步率53%。同時，有90%的學生認為這項英語學習計畫讓他們很有成就感，85%的學生表示更有動力學習英語。

AIT進一步表示，為提升「傅爾布萊特偏鄉教育扎根計畫」的成效、擴大英文補救教學規模，AEIF台灣學友團隊將與教育部合作，持續推動偏鄉英文教育。

AIT文化新聞組代理組長區毅良(Eric Aldrich) 說，「很高興看到台灣學友網絡逐年成長茁壯」。

他表示，「這項創新計畫未來將獲教育部的支持，持續發展，是令人振奮的消息。」