390隻愛心豬公撲滿 助弱勢兒童就學
為了協助弱勢家庭突破困境，讓孩子快樂學習，新竹縣幼兒教保學會及縣內各家幼兒園，今天在竹北市水圳公園舉辦「愛心小豬公 助學嘉年華」捐贈活動暨親子定向越野競賽，吸引超過1000人參與同樂。
新竹縣幼兒教保學會理事長廖文榛園長表示，愛心小豬公是一個濟貧扶幼計劃，今年已邁入第四年，經新竹縣各私立幼兒園共同策劃，今年有22家園所及幼兒認養390隻豬公撲滿，透過各園所融入課程或舉辦活動，養成幼兒儲蓄兼助人的習慣。
新竹縣副縣長楊文科對此活動表示肯定，透過愛心小豬公的零錢捐，提供弱勢幼兒學習、成長的機會，過程中教育下一代幫助別人的意義，有助於培養孩子們的正確的品格與價值觀。
新竹家扶中心主任沈俊賢指出，根據家扶中心統計，目前扶助的1026戶家庭中，有177名孩童正值學前教育階段，每年愛心小豬公約可募得30多萬元，加上家扶中心的經費，今年1至6月已經補助了133萬8000元，平均每位幼童每月可獲得3000元的津貼，讓孩子不要輸在起跑點，未來更有希望。
另外，這次活動特地邀請新竹縣體育會定向越野委員會，協助辦理親子定向越野競賽，透過地圖的判讀、路線的規劃及實際的行動，培養孩子戶外活動及對於空間概念、地圖判讀的認識，父母與孩子一起尋找路線及點位的同時，也能增進親子感情及溝通。
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