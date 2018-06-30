就算審完 課本還沒編 課綱真能搶明年上路？

2018-06-30 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



為了讓12年國教新課綱如期上路，課審大會暑假加班審查。圖／教育部提供 分享 facebook 12年國教課綱就算今天表決完自然領域，還有綜合、藝術、社會及技職各群科待審，其中社會領域爭議最大。不少課審委會憂心，就算審完，書商恐怕也來不及編完教科書，如此課綱仍難上路；甚至認為「別說審完了，能不能審到都是問題」。

據指出，教育部為讓書商來得及編完教科書，擬先審查必備教材如綜合、藝術及社會等領域，綜高、技職等群科則因教材是由教師自行選用，比較沒有時間壓力。國教署署長邱乾國表示，目前審議順序是自然、綜合、藝術、技職各群科，最後才是社會，希望能在８月底前審議完畢。

不過，社會領域多名委員表示社會領域「恐怕是最大難關」，課審大會委員、東華大學學生蕭竹均指出，社會領域別說能不能審完，連能不能審到都還是問題，審查時一定會有來自四面八方的聲音。此外，大家較不熟悉的技職各群科，「每個領域也都是厚厚一本」。

課審大會委員、全教總秘書長李雅菁表示，她不擔心課綱審不審得完，但擔心會壓縮到教科書編輯的時間，「課綱越晚完成，就越壓縮教科書審議時間」。至於社會領域，她說，分組討論時，雖然國小比較沒有爭議，但國中及高中都討論數個星期，課審大會勢必也會有多種意見。