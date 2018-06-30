周六也拚！課審大會暑假大加班 委員憂健康

2018-06-30 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



為了力拼12年國教課綱準時上路，課審大會從今天起的周六都要從早上開至晚上，而周日也要續審。圖／教育部提供 分享 facebook 暑假到，課審大會委員加班審課綱。教育部主辦的課審大會過去都是周日審，為讓12年國教新課綱明年準時上路，決定從今天起，暑假每周六也都加開審議會，從早上9點至晚上7點連開三場，另還在調查委員是否願意平日也出席，好力拚８月底前審議完畢。教育部代理部長姚立德今天致詞時也形容，「艱鉅的任務」，但希望大家一齊完成。

不過，課審大會委員、全教總秘書長李雅菁擔憂，課審大會委員中除了各級教師外，有許多是公務人員，「七天都不休息，勢必影響身體健康」，不曉得會不會有委員撐不下去或是身體受不了，「委員能不能出席是關鍵」。

課審大會波折重重，首先光是不同背景的委員組成比率就吵半天，導致審過的課綱全數重頭再來；後來在審國文課綱時，又因文言、白話比率問題爭議數月；教育部前部長吳茂昆上任後，遭教師團體抵制，也造成審議耽擱。

有委員提新增情感教育

之後，科技領域因課綱包括國小內容，違反總綱，最後決議「再審議」；自然領域探究與實作因單獨成科，有違反總綱疑慮，又生爭議。近來因凶殺案件屢起，有委員希望在綜合課綱中新增情感教育等，爭議性十足的社會領域也都尚未審議。

課審大會表示，在徵詢課審大會委員後，決定暑假加碼在周六也審。目前規畫周六從上午一路開會到晚上，周日則分為上下午兩場。若委員願意平日也出席，將在平日也審。

課審大會今天審自然領域及綜合領域，課審委員、台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，近期發生多起凶殺案件，有感於現行情感教育不足，因此擬從國小就安排情感教育課程，但究竟要放在「學習表現」的哪個部分，勢必還得經一番討論。

課審大會委員、全教總秘書長李雅菁說，有很多學生有情感問題困擾，在綜合領域最適合把情感教育放進來，如此綜合領域討論必然會花很多時間。

科技領域大致完成

據了解，目前科技領域課綱研修小組已大致完成，自然領域的探究與實作研修小組也決定不單獨成科，部定必修仍是12學分，物理、化學、生物及地科分別是2至4學分，但規定「部定必修學分數應含三分之一跨科目之主題式探究與實作課程內容」。