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補習班履約保證新制7月上路 可提供等值課程

2018-06-29 21:14中央社 台北29日電

行政院消費者保護處今天表示，非月繳補習班須提供履約保證的規定5月上路，但小型業者無法提供服務時，有賴業界品保協會同行支援授課，此模式7月1日上路，確保消費權。

行政院消保處簡任秘書陳星宏表示，全國補習班約計1萬家左右，但是消費者申訴案件層出不窮，近3年來統計有5390件，民國105年某大型補教業者倒閉時，當年投訴件數也有3694件之多。

為此，他說，行政院消保處督促教育部在「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」中研訂，非按月繳費的補習班業者應提供履約保證的規定，已經在5月上路。

履約保證的模式有數種，陳星宏說明，業者應就「開立信託專戶」「提供金融機構履約保證」「加入補習服務聯合連帶保證」或「其他經教育部同意之方式」等方案擇一為之。

實務上規模比較小的業者，財力較為單薄，有賴同行間相互支援，才能提供履約保證。陳星宏說，教育部為了讓學生受教權獲得完整保障，近日核准設立專業履約保證機制，讓加入中華民國補教品質保證協會的業者，於無法提供服務時，可以透過品保協會的其他會員提供性質相近、等值的課程，給消費者選擇。

陳星宏並說，以上透過品保協會提供的履約保證機制，相關教學方式除可採用一般授課方式，並可利用多元的教學方式，例如函授、廣播、電視、電腦網路等方式辦理。

陳星宏提醒消費者，選擇補習班要注意兩點，一、應慎選合法立案的補習班；二、應注意補習班是否有提供「開立信託專戶」「提供金融機構履約保證」，或是加入中華民國補教品質保證協會等履約保證機制。

補習陳星教育部
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