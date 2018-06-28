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教育部長懸缺 政院：現在還沒消息

2018-06-28 22:05台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

教育部長懸缺至今已滿1個月，恐成「國際笑話」。（photo by wikimed...
教育部長懸缺至今已滿1個月，恐成「國際笑話」。（photo by wikimedia）
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教育部長懸缺至今滿1個月，行政院發言人徐國勇表示，新任部長人選「目前還沒有消息」。全教總理事長張旭政28日受訪時呼籲，代理部長只是「應急」，新部長不應晚於9月才上任，否則將影響重大教育政策及部內人事調度等事務；前行政院發言人胡幼偉則在臉書發文諷刺說，「慢慢等吧！司馬遷不是說過，自周公死後，等了5百年，才等到一個孔子嗎？我們才一個月沒有教育部長，急什麼呢？」

沒部長國際側目

前教育部長吳茂昆5月29日在爭議聲中去職後，由次長姚立德代理部長，然而，教育部長人選遲未公布，29日將滿1個月，全國家長團體聯盟暨多個縣市家長團體日前發給蔡總統一封公開信，要求盡速選任教育部長，並放棄政治任命的想法，回歸到教育的本質，讓教育體系可以早日正常運作。

這次台灣沒教育部長恐怕也已「揚名國際」。台大日前舉辦國際學術圈譽為高教界「世大運」的環太平洋大學校長會議，超過30位國際間一流的研究型大學校長與會，但弔詭的是，台大目前沒有校長，主管機關教育部也沒部長，被批評是「歷年規模最小的會議」。

已無人過問此事

教育部長人選難產，前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉實在看不下去，他在臉書上發文說，從5月29日吳茂昆請辭教育部長至今，沒有任命任何人接任教育部長，現在媒體也不問此事，大家接受了國家沒有教育部長，各級學校仍正常運作無礙的現況，「這個政府也真的很有意思！」

「乾脆立下一個全世界獨特的政治慣例：台灣有教育部，但不會有教育部長；在內閣裡，這個位子永遠是空的。」胡幼偉說，這樣也蠻好的，終於可以落實各級學校充份完全自治！

胡幼偉認為，找不到人接任教育部長是民進黨自作自受，「因為歷經卡管案，民進黨告訴國人，唯有理想中的聖人等級學者，才能出任教育單位高層領導」，然而，這樣的人，並不存在於當下的台灣。他還說，「慢慢等吧！司馬遷不是說過，自周公翹掉後，等了5百年，才等到一個孔子嗎？那我們才快一個月沒有教育部長，急什麼呢？」

徐國勇：還沒消息

張旭政受訪時則表示，目前教育部在代理部長姚立德的領導下，沒有出什麼太大的問題，既有的計畫都順利的進行當中，因此新任教育部長不必急著上任，不過，他也提醒，代理部長只能「應急」，新教育部長不宜晚於立法院9月開議後才上任，否則許多新的、重大的教育政策及部內人事調度等，代理部長恐怕也沒有辦法全權負責。

據媒體報導，徐國勇針對新任教育部長何時上任表示「快了、不會等太久」，人選徵詢「已經在進行」，最近就會公布，並指目前教育部的各項業務都順利進行，不會因為教育部長懸缺有所影響。但徐國勇受訪時仍強調，教育部長一事「目前還沒有消息」，追問是否有徵詢人選？最慢能否在立法院開議前上任等，徐國勇都沒有回答。

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