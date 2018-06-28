新南向學生來台4.1萬人 提前達標

2018-06-28 21:56 中央社 台北28日電



教育部代理部長姚立德今天表示，新南向學生來台人數106全學年已突破4.1萬人，提前達到4.03萬人的目標，將繼續朝108學年5.8萬人的目標邁進。

教育部上午在行政院會向行政院長賴清德報告「新南向人才培育計畫成果與未來策進方向」。

姚立德出席院會後記者會時表示，這項計畫包括提供優質教育產業進行專業人才雙向培育、擴大雙邊人才交流，以及擴展雙邊教育合作平台等三大主軸。

姚立德表示，在開拓國際生源的成果上，教育部在新南向國家建立留學台灣品牌，吸引新南向國家來台就讀， 目前106全學年新南向國家在台大專校院留學或研習學生人數有4.1萬人，已提前達到預定4.03萬人的目標值，占整體境外生人數約3成5，將繼續朝108學年5.8萬人的目標邁進。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會表示，有鑒於新南向國家教育水準不斷提升，特別是學生最大來源國馬來西亞，也積極辦理技職專班挽留人才，再加上中國搶人策略，教育部應積極推動系統性招生計畫；另外，國家發展委員會目前研討的新經濟移民方案，有助於台灣培養的東南亞國家人才留下，也是招生的助力，外交部推動的東南亞官員來台受訓，也應積極推動，有助於學生網羅。

賴清德說，請教育部積極整合台灣教育中心、台灣連結及區域經貿產學資源中心等海外資源中心，並依據新南向個別國家與台灣的教育及產業需求，提出符合雙邊利益的國家別人才培育戰略，深化新南向人才培育工作。(編輯：陳永昌)