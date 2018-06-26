推英語成第二官方語言 教部從教學評量先改變

2018-06-26 23:00 中央社 台北26日電



教育部今天表示，推動英語成為第二官方語言目前暫無規劃期程，台灣學生的英語能力不差，只是欠缺環境，未來將先從改變教學評量方式著手，強化學生的應用與溝通能力。

針對英文是否要列第二官方語言一事，行政院長賴清德去年10月在立法院答詢時表示，教育部要先成立英語推動委員會，進行調查、研究、規劃，提出計畫給行政院參考。

教育部日前成立英語推動會，並於今天向行政院長賴清德提初步報告。

教育部綜合規劃司長黃雯玲受訪時轉述，行政院長賴清德在會中指示，因應全球化潮流及科技進步，英語為國民連結世界的關鍵能力之一，提升國人英語能力必須向下扎根，教育是最重要一環，教育部應加速鬆綁相關法規，翻轉學校現有英語教學方式，從小強化孩子英語應用能力。

黃雯玲指出，對於推動英語成為第二官方語言，目前並無規劃期程，但根據教育部蒐集資料和研究，發現台灣學生的英語能力並不差，但欠缺環境，因此未來希望先從教學評量方式的改變著手，強化學生的應用與溝通能力，不是只重視紙筆測驗，而是以生活化的方式來達成學習目標。

在相關法規部分，黃雯玲表示，教育部也將規劃針對雙語課程、雙語班、雙語學校等進行法規鬆綁，希望讓部分學校先行試辦，如果成效良好再考慮擴大，同時也會設法強化師資培育，讓現職教師增加英語授課能力。