親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

推英語成第二官方語言 教部從教學評量先改變

2018-06-26 23:00中央社 台北26日電

教育部今天表示，推動英語成為第二官方語言目前暫無規劃期程，台灣學生的英語能力不差，只是欠缺環境，未來將先從改變教學評量方式著手，強化學生的應用與溝通能力。

針對英文是否要列第二官方語言一事，行政院長賴清德去年10月在立法院答詢時表示，教育部要先成立英語推動委員會，進行調查、研究、規劃，提出計畫給行政院參考。

教育部日前成立英語推動會，並於今天向行政院長賴清德提初步報告。

教育部綜合規劃司長黃雯玲受訪時轉述，行政院長賴清德在會中指示，因應全球化潮流及科技進步，英語為國民連結世界的關鍵能力之一，提升國人英語能力必須向下扎根，教育是最重要一環，教育部應加速鬆綁相關法規，翻轉學校現有英語教學方式，從小強化孩子英語應用能力。

黃雯玲指出，對於推動英語成為第二官方語言，目前並無規劃期程，但根據教育部蒐集資料和研究，發現台灣學生的英語能力並不差，但欠缺環境，因此未來希望先從教學評量方式的改變著手，強化學生的應用與溝通能力，不是只重視紙筆測驗，而是以生活化的方式來達成學習目標。

在相關法規部分，黃雯玲表示，教育部也將規劃針對雙語課程、雙語班、雙語學校等進行法規鬆綁，希望讓部分學校先行試辦，如果成效良好再考慮擴大，同時也會設法強化師資培育，讓現職教師增加英語授課能力。

教育部官方語言英語能力
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

代理師暑假失業潮 教團：財政非藉口

2018-06-26 20:39

給代理教師一年聘期？ 鄭文燦推：參考其他五都再決定

2018-06-26 12:31

大學師薪水不夠高? 科技部產學合作最高每月加碼8萬元

2018-06-26 12:03

台灣科研國際排名慘落15 科技部推新方案補助加值

2018-06-25 22:15

8成學生暑假打工 期望月入1萬5719元

2018-06-25 14:14

學貸壓力大 八成一學子計劃暑假打工

2018-06-25 10:48

3歲罹腦瘤、氣切抽痰也要上學 歐芃真獲總統獎

2018-06-24 23:23

長照人力荒 中、投高中開班育才

2018-06-24 23:23

昔成績差被霸凌 今教美術、策展

2018-06-24 23:08

每月500噸剩食變廚餘 青年團海外取經尋找解方

2018-06-24 20:07

拚新課綱準時上路 教育部本周六起加開會

2018-06-24 20:06

社會案件頻傳 新課綱增列「健康情感表達和互動」

2018-06-24 19:26

拔管案後管中閔首登陸…台大說免報備

2018-06-24 00:03

政院：教長任命從無政治考量

2018-06-23 23:55

家長團體給總統公開信：給我一個適任的教長

2018-06-23 23:51

學雜費凍漲 「影響高教競爭力」

2018-06-23 23:18

中興、文藻審查過關 學雜費最高漲千元

2018-06-23 23:18

家長團體向蔡總統怒吼 「給我們適任的教長」

2018-06-23 13:18

家長團體質疑教長政治任命 政院：一向只考量專業

2018-06-23 11:04

首創越南生徵才博覽會 教育部：下個目標是印尼生

2018-06-23 11:01

影╱家長團體向小英怒吼「給我們適任的教育部長！」

2018-06-23 11:00

暑假家暴高峰期！孩子吵 家長深呼吸後再教育

2018-06-23 07:54

想當老師要注意 師培教育將用新基準

2018-06-21 14:43

「教師專業素養指引」 鬆綁師資培育課程

2018-06-21 11:25

為什麼把「家暴男」當貴賓？ 揭開畢典無奈政治學

2018-06-21 09:00

台日PK…世界最美的教科書 開展了

2018-06-21 01:04

12年國教新課綱 教部：明年8月如期上路

2018-06-21 00:57

最美教科書展 以日本為鏡啟發台灣

2018-06-20 17:43

最後一哩路不半途而廢！ 姚立德：新課綱如期上路

2018-06-20 15:57

家長團體：閱讀形式多 不需強制幼兒學注音

2018-06-20 14:30

台灣閱讀協會呼籲：幼兒園教注音 有助閱讀

2018-06-20 14:28

補習班倒閉 品保協會助轉介上課

2018-06-20 14:16

艾蜜莉與艾蜜莉 或其實並不是艾蜜莉

2018-06-20 11:44

教部：政策未規定幼兒園不得學注音 但不能採分科教學

2018-06-20 11:14

少子化致補習班倒閉潮 催生補教品質協會

2018-06-20 10:49

幼兒園教注音符號？ 教團：家長對幼教的錯誤期待

2018-06-20 10:46

圖擊隊／誰在閱讀？

2018-06-19 15:27

吳茂昆請辭後 教育部再傳人事異動

2018-06-19 13:05

不只股票和香蕉… 另類畢業禮物 網友直呼「超狂」

2018-06-19 10:00
看更多

熱門文章

指考衝刺／歷史科不再背多分 4大核心能力才是重點

2018-06-26 08:04

畢業就是失業？大葉大學護理系畢業生有3個工作機會

2018-06-26 10:36

大學師薪水不夠高? 科技部產學合作最高每月加碼8萬元

2018-06-26 12:03

台大辦國際校長會議幾無名校 自主聯盟嘆盛事變憾事

2018-06-26 11:23

沒校長成歷年最小規模環太校長會議？ 主辦台大否認

2018-06-26 13:05

新校長爭議 高醫大：不影響教職員薪資發放

2018-06-26 17:47

指考衝刺／英文科熟悉單字的多重意義 閱讀測驗3S技巧

2018-06-26 11:48

英語作為第二官方語？ 教部先推雙語班

2018-06-26 20:59

台大自主聯盟籲：請國際大學校長力挺大學自主

2018-06-26 16:29

給代理教師一年聘期？ 鄭文燦推：參考其他五都再決定

2018-06-26 12:31

一個人很會寫作不厲害 全校都很會寫作才厲害

2018-06-26 19:57

指考衝刺／國文科多元媒材入題 各文類準備重點

2018-06-26 11:23

罕見橄欖石雨！夏威夷火山噴發月餘 最大淡水湖沒了

2018-06-26 15:31

崇右盼教部澄清非「專輔學校」 教部：從未公布

2018-06-26 16:22

考生注意！一張表看指考電燈損壞、發生地震如何應對　　

2018-06-26 15:55

四技二專技優甄審結果出爐 明起開放考生填志願序

2018-06-26 14:51

黑馬逼和悍將！擋下梅西12碼球 冰島隊世足演驚奇

2018-06-26 15:30

代理師暑假失業潮 教團：財政非藉口

2018-06-26 20:39

台灣與韓國科學技術院簽訂合作 明年送首批學生攻讀學位

2018-06-26 21:04

高醫大選代理校長遭質疑違法 董事會駁：合乎規定

2018-06-26 18:46

任正副班長的2位校長 用音樂牽起兩國小情誼

2018-06-26 19:56

創首例！加強指考突發應變措施 台電進駐全國47考場

2018-06-26 14:23

成大研發光學相機 將在年底登上太空

2018-06-26 19:23

技工賴明和專業奉獻 苑裡高中17年免購新桌椅

2018-06-26 20:38

敏惠醫專試辦東南亞學生長照二專 9月招印尼40人

2018-06-26 09:46

「抗議高醫大董事會違法遴選代理校長」記者會

2018-06-26 16:09

會考生活英語／生活篇 感謝信

2018-06-26 09:46

寫作教室／用手機來寫作

2018-06-26 08:09

數感實驗室／吹垮小豬的磚房 需要多大的肺？

2018-06-26 08:09

什麼玩譯／關於海洋那些事

2018-06-26 15:33

不買補充教材 教師課堂言語霸凌學生

2018-06-26 13:45

興大研發「仿生軟性機器人」 登國際期刊

2018-06-26 17:41

高醫大代理校長爭議 教育部：未違法

2018-06-26 20:34

推英語成第二官方語言 教部從教學評量先改變

2018-06-26 23:00

影／軟萌熊貓吃粽子慶端午！包粽子的英文步驟

2018-06-26 13:08

圖擊隊／吸管之亂

2018-06-26 15:29

屏東原生植物過山香 屏科大生製防蚊品得獎

2018-06-26 17:47

克服聽障 新住民之子獲總統教育獎

2018-06-26 18:26

連續13年體驗飢餓捐餐費 東石高中助貧童

2018-06-26 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top