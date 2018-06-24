親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

拚新課綱準時上路 教育部本周六起加開會

2018-06-24 20:06聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

圖為去年底課審大會現場。圖／教育部提供
圖為去年底課審大會現場。圖／教育部提供
分享

108課綱是否能如期上路，教育部國教署署長邱乾國日前表示，將提升審議頻率及效率，不排除於暑假平日加開會，目標仍希望明年度一次上路。教育部今天召開課審會大會，邱乾國會後受訪表示，暑假時程已排出來，將從本周六起加開會議，周六從上午一路開會到晚上，一天開三場，周日則分為上下午場。

新課綱最早原定107年度上路，但歷經課審會重組，確定延宕一年。去年審議高中國語文課綱時，因委員對文言文比率是否調降意見分歧，造成時程延宕，教育部目前正以「趕火車」的速度，希望趁暑假期間，課審委員業務較不繁忙時，盡可能召集全員加開會議，完成審議全份新課綱草案，以便後續教科書編纂作業。

針對新課綱的審議時程，教育部希望趕在最晚8月前完成。今年6月初已在課審大會中通過委員提案，將在暑假開始周末將進行兩天一夜審查，並提供委員就近住宿，周間部分則擇定優先調查委員周三的許可時間，盼加快開會頻率。

至於暑假安排開會，目前進度如何？邱乾國笑稱，「血汗班表已排出來」，確定將從6月30日起，每周六、日加開會議，其中周六從上午一路開會到晚上，一天開三場，周日則分為上下午兩場。而平日開會時段仍在調查中。至於上次會中決議科技領域課綱因違反總綱，將於修正後重審，研修小組目前已整理完資料，將視情況再排審。

108課綱教育部文言文

相關新聞

拔管案後管中閔首登陸…台大說免報備

2018-06-24 00:03

家長團體給總統公開信：給我一個適任的教長

2018-06-23 23:51

社會案件頻傳 新課綱增列「健康情感表達和互動」

2018-06-24 19:26

政院：教長任命從無政治考量

2018-06-23 23:55

學雜費凍漲 「影響高教競爭力」

2018-06-23 23:18

中興、文藻審查過關 學雜費最高漲千元

2018-06-23 23:18

家長團體向蔡總統怒吼 「給我們適任的教長」

2018-06-23 13:18

家長團體質疑教長政治任命 政院：一向只考量專業

2018-06-23 11:04

首創越南生徵才博覽會 教育部：下個目標是印尼生

2018-06-23 11:01

影╱家長團體向小英怒吼「給我們適任的教育部長！」

2018-06-23 11:00

暑假家暴高峰期！孩子吵 家長深呼吸後再教育

2018-06-23 07:54

想當老師要注意 師培教育將用新基準

2018-06-21 14:43

「教師專業素養指引」 鬆綁師資培育課程

2018-06-21 11:25

為什麼把「家暴男」當貴賓？ 揭開畢典無奈政治學

2018-06-21 09:00

台日PK…世界最美的教科書 開展了

2018-06-21 01:04

12年國教新課綱 教部：明年8月如期上路

2018-06-21 00:57

最美教科書展 以日本為鏡啟發台灣

2018-06-20 17:43

最後一哩路不半途而廢！ 姚立德：新課綱如期上路

2018-06-20 15:57

家長團體：閱讀形式多 不需強制幼兒學注音

2018-06-20 14:30

台灣閱讀協會呼籲：幼兒園教注音 有助閱讀

2018-06-20 14:28

補習班倒閉 品保協會助轉介上課

2018-06-20 14:16

艾蜜莉與艾蜜莉 或其實並不是艾蜜莉

2018-06-20 11:44

教部：政策未規定幼兒園不得學注音 但不能採分科教學

2018-06-20 11:14

少子化致補習班倒閉潮 催生補教品質協會

2018-06-20 10:49

幼兒園教注音符號？ 教團：家長對幼教的錯誤期待

2018-06-20 10:46

圖擊隊／誰在閱讀？

2018-06-19 15:27

吳茂昆請辭後 教育部再傳人事異動

2018-06-19 13:05

不只股票和香蕉… 另類畢業禮物 網友直呼「超狂」

2018-06-19 10:00

偏遠學校分級標準公布 教師綁約6年但有例外

2018-06-18 21:05

新課綱要打破類組思維 高中校長籲政府多聽學校聲音

2018-06-18 13:12

影／小校聯盟直播 偏鄉學童e起學新科技不愁沒師資

2018-06-18 10:31

菜販獲榮譽校友！有人當到總統還被拒頒過...

2018-06-18 10:00

閱讀寫作一起教 特教教材獲特優

2018-06-16 10:32

畢業即就業 門諾馬偕護理公費專班招生

2018-06-16 09:52

境外生納生師比 校長：對國際化的重大阻力

2018-06-15 19:14

境外生納生師比計算 高教工會：更應調降生師比

2018-06-15 10:58

獨／教部擬修生師比 境外生也納入計算

2018-06-15 10:56

學生不打掃就是不守婦道？ 女中教師「幽默發言」惹議

2018-06-15 09:36

教改讓學生快樂學習？李家同：不少學生跟不上、很痛苦

2018-06-14 20:27
看更多

熱門文章

拔管案後管中閔首登陸…台大說免報備

2018-06-24 00:03

校務會議代表改選致管案翻案？台大：理論上不可能重選

2018-06-24 18:04

指考生快看！ 大考中心應考檢查表提醒考生注意

2018-06-24 11:07

家長團體給總統公開信：給我一個適任的教長

2018-06-23 23:51

政院：教長任命從無政治考量

2018-06-23 23:55

大學學費凍漲 校長：油價調漲也要全民同意？

2018-06-23 21:46

教育論壇提構想 國高中設立「AI專班」

2018-06-23 21:36

實踐校長：學費凍漲已成「不單純不理性的政治性問題」

2018-06-23 21:46

少子女化影響 指考生人數比10年前少一半

2018-06-24 13:50

指考衝刺／化學科熟讀實驗手冊 臨場應考莫自己嚇自己

2018-06-24 08:49

「第二次20歲」台灣版 她53歲念大學

2018-06-24 15:59

高中特招考試11校855名額 錄取率不到3成

2018-06-24 19:12

轉大人當畢業禮物 光明國中6生吃素單車環島

2018-06-24 13:29

指考應試不失分 先瞭解違規事項好預防

2018-06-24 12:22

畢業生最後一堂課：秉持初衷讓喜歡做的事變更有價值

2018-06-24 15:56

中興、文藻審查過關 學雜費最高漲千元

2018-06-23 23:18

亞太學院 學校、師生一起「畢業」

2018-06-23 23:04

學雜費凍漲 「影響高教競爭力」

2018-06-23 23:18

社會案件頻傳 新課綱增列「健康情感表達和互動」

2018-06-24 19:26

台南高中特招今舉辦 考題好長考生喊難

2018-06-24 16:48

大學學費凍漲 校長斥賤賣高教

2018-06-24 19:09

拚新課綱準時上路 教育部本周六起加開會

2018-06-24 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top