拚新課綱準時上路 教育部本周六起加開會

2018-06-24 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



圖為去年底課審大會現場。圖／教育部提供 分享 facebook

108課綱是否能如期上路，教育部國教署署長邱乾國日前表示，將提升審議頻率及效率，不排除於暑假平日加開會，目標仍希望明年度一次上路。教育部今天召開課審會大會，邱乾國會後受訪表示，暑假時程已排出來，將從本周六起加開會議，周六從上午一路開會到晚上，一天開三場，周日則分為上下午場。

新課綱最早原定107年度上路，但歷經課審會重組，確定延宕一年。去年審議高中國語文課綱時，因委員對文言文比率是否調降意見分歧，造成時程延宕，教育部目前正以「趕火車」的速度，希望趁暑假期間，課審委員業務較不繁忙時，盡可能召集全員加開會議，完成審議全份新課綱草案，以便後續教科書編纂作業。

針對新課綱的審議時程，教育部希望趕在最晚8月前完成。今年6月初已在課審大會中通過委員提案，將在暑假開始周末將進行兩天一夜審查，並提供委員就近住宿，周間部分則擇定優先調查委員周三的許可時間，盼加快開會頻率。

至於暑假安排開會，目前進度如何？邱乾國笑稱，「血汗班表已排出來」，確定將從6月30日起，每周六、日加開會議，其中周六從上午一路開會到晚上，一天開三場，周日則分為上下午兩場。而平日開會時段仍在調查中。至於上次會中決議科技領域課綱因違反總綱，將於修正後重審，研修小組目前已整理完資料，將視情況再排審。