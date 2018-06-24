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社會案件頻傳 新課綱增列「健康情感表達和互動」

2018-06-24 19:26聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

回應社會案件頻傳，教育部在新課綱中增列「健康情感表達和互動」。圖為高中生示意圖。...
回應社會案件頻傳，教育部在新課綱中增列「健康情感表達和互動」。圖為高中生示意圖。報系資料照
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近來社會案件頻傳，教育部今天召開課審會審議大會，審議國中小暨普通型高中及技術型高中綜合領域等課綱草案時，有委員提議應加強學生的情感教育，經大會修正通過，除將情感教育從高中延伸至國小階段，也在綜合活動領域的課程目標增加「健康情感表達和互動」，盼教導學生更懂尊重彼此。

國教署長邱乾國表示，綜合活動領域課綱今天審完基本理念、課程目標、時間分配及核心素養，下次將從學習重點接續討論。其中課程目標中有關實踐生活經營與創新部分，除了持續教導學生發展友善的互動知能與態度，建立良好的人際關係外，另還增加健康情感表達與互動，希望教給學生更多的正確情感觀念。

由於日前才發生國中情侶殉情事件，教育部是否想以課綱作為解決之道？邱乾國表示，情感教育本已有實施，只是原本聚焦在高中及大學階段，後來發現情感教育不應僅限於高中時期，須從國中小開始，且會中並沒針對單一事件討論。國教院主任洪詠善補充，新課綱將教導學生尊重及珍惜生命，在人際互動及經營部分，也帶領學生認識親密關係發展。

其餘較大變革還包括國小一、二年級綜合課程將整併至生活課程中，邱乾國補充，主要是考量國小低年級較適合統整性教學，現行國小低年級的生活課包括社會、自然和藝文，之後會加入綜合領域。小三到小六綜合課會以領域教學方式實施；國中階段則以家政、童軍、輔導等課程來進行。

普高部分，除了家政外，未來生命教育及生涯規劃等生活領域課程也將列為部定必修科目，共計4學分；技高部分綜合活動領域包括生命教育、生涯規劃、家政、法律及生活、環境科學概論等5科，與科技領域生活科技與資訊科技等2科，學校可從中自選2科彈性開設4學分。

情感課綱

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