專業升學輔導師資 完整課後輔導機制 及人中學全國惟一頂大簽約保證

2018-06-15 00:00 文 及人中學 提供



「我們有最專業的升學師資團隊、完整的課後輔導規劃，是全國惟一敢提出『頂大簽約保證』的中學。」新北市及人中學(及人中學)校長張素娟自信的說著。

風華再現的及人中學祭出全國惟一頂大簽約保證，只要國中會考成績25分以上，跟著及人中學的精緻課程學習三年到六年，保證進入頂尖大學就讀、多益成績600分。及人中學張校長說明，校內課程將以「量身打造」為主軸，針對白天時數不足之處進行個別加強，分別在週六及夜間進行輔導課，制定「外師聽說加強課程」，訓練學生英語活用能力，協助多益考試及申請海外大學之準備；打造「私塾制分科精緻教學」，以一對四小班家教教學方式進行分科指導，強化學生較不擅長的學科。在三貝德數位文創股份有限公司的贊助下，及人中學於校內安裝高中全科「升學王線上課程系統」，突破時間、空間、經濟及地域的限制，由專業教師幫助學生運用線上學習，建立學生自主學習能力，輕鬆學習。除了專業課程訓練，及人中學同時重視如美術課、家政課、體育課等通識課程的培育，校內採用「中外師協同教學」，讓學生在真實情境中掌握英語聽說能力。

及人中學校內課程將以「量身打造」為主軸，針對白天時數不足之處進行個別加強，分別在週六及夜間進行輔導課，制定「外師聽說加強課程」，訓練學生英語活用能力，協助多益考試及申請海外大學之準備。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

及人中學除了校內本身的資源挹注與建設外，更積極對外拓展合作管道，將與「弘理補習班」、「萬勝補習班」、「亞洲教育大平台」、「美加文教機構」等國內知名文教機構聯手，引入豐富的補教界名師，由名師親自教學，在校內於課後循環式的替學生進行各科考題趨勢講座及解題方式，不僅協助學生掌握答題技巧，未來，學生不必再浪費前往補習班的通勤時間，可在更優質、舒適的環境下安心學習，提高學習效率。

及人中學除了專業的師資與優質的課程，董事會及張校長同時致力於打造最佳學習環境，為了讓每一位學生能舒適健康的學習及成長，教室內引入每套價值一萬元的「人體工學課桌椅」，活動式的特質也讓教師能夠更靈活運用分組教學模式。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

及人中學除了專業的師資與優質的課程，董事會及張校長同時致力於打造最佳學習環境，為了讓每一位學生能舒適健康的學習及成長，教室內引入每套價值一萬元的「人體工學課桌椅」，活動式的特質也讓教師能夠更靈活運用分組教學模式。在設備方面，重視音樂、美育的及人中學校內成立專業的管樂、打擊樂及合唱團，更建置團練室和錄音室，讓樂團可以在專業的環境下學習。此外，及人中學打造全台少見的頂級「圓頂天文台」設備，台內的望遠鏡和電腦控制儀的規格媲美科教館專業等級設施；生物老師帶領學生開闢校內「有機實驗農場」，更是國內少數中學學校願意投注資源的食農教育。

在三貝德數位文創股份有限公司的贊助下，及人中學於校內安裝高中全科「升學王線上課程系統」，突破時間、空間、經濟及地域的限制，由專業教師幫助學生運用線上學習，建立學生自主學習能力，輕鬆學習。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

為了讓學生能安心完成學業，及人中學訂出所有學生入學第一學期學費、雜費、輔導費、代辦費等費用都減半的全台最優惠入學方案；入學後，學期成績維持全校排名前5%的學生除了總費用全免，連續五學期達標者還可獲公費補助至海外遊學一個月。及人中學為了鼓勵認真向上、學業進步的學生，全班排名前10%的學生學期總費用全免，班排名前11%~30%的學生學期總費用減半。及人中學張校長認為，每一位認真突破自我的學生都值得勉勵，所以特別訂定班排優惠，希望獎學金可以嘉惠並鼓勵更多認真的同學。

除了專業課程訓練，及人中學同時重視如美術課、家政課、體育課等通識課程的培育，校內採用「中外師協同教學」，讓學生在真實情境中掌握英語聽說能力。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

甫獲教育局信任，核定董事會全面改組，由泛美文教基金會秘書長林靜雯教授接任董事長，並由美加機構創辦人叢樹朗與知名大學教授重組董事會的及人中學，將以六年一貫的優質課程，專業的升學輔導團隊及全面的升學輔導機制，幫助每一位學生打造最佳條件，開創自己的道路，成就自我人生。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

在專業的升學輔導團隊、完善的課程規劃、優質舒適的學習環境下，及人中學提供每一位學生全方位的照顧、最安心的學習，今(107)年及人國中部有近40%的學生拿下5A成績，高中部大學繁星推薦近幾年皆有上榜台大、清大、交大、成大、政大等頂尖大學。甫獲教育局信任，核定董事會全面改組，由泛美文教基金會秘書長林靜雯教授接任董事長，並由美加機構創辦人叢樹朗與知名大學教授重組董事會的及人中學，將以六年一貫的優質課程，專業的升學輔導團隊及全面的升學輔導機制，幫助每一位學生打造最佳條件，開創自己的道路，成就自我人生。