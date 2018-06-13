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教長人選鄭英耀 立委發現他這點竟和吳音寧一樣

2018-06-13 20:54聯合新聞網 綜合報導

中山大學校長鄭英耀接任教育部長呼聲高。 聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影
中山大學校長鄭英耀接任教育部長呼聲高。 聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影
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前教育部長吳茂昆上任後爭議不斷，行政院發言人徐國勇上月29號證實，吳茂昆向行政院長賴清德請辭獲准。從那天起，台灣教育界頓時從「吳部長」到「無部長」，至今已邁入第15天。外傳中山大學校長鄭英耀是呼聲最高的教長人選，對此，國民黨立委柯志恩昨天下午在臉書發文指出，她上網google一下，發現鄭英耀和吳音寧一樣都是民進黨「新境界文教基金會」的第九和第十屆董事，目前董事長為蔡英文總統，確實和層峰關係密切呀！

當初吳茂昆請辭時，賴院長表示教育部長非常重要，會盡速將人選確定。然而民進黨「卡管」大戲尚未落幕，就已折損2位部長。對此，柯志恩表示，放眼國內學術及教育界，縱有濟濟之士仍對教育抱持理想與熱情，但若看到帷幕後操控的影武者，誰能不心生恐懼，將部長之位視為可怕針氈？鄭英耀為人身段柔軟又與綠營關係良好，以當前的政治氛圍，綠營一定放心由他接棒，但下一位部長是否真能擺脫政治的枷鎖，讓教育回歸正常與專業呢？

教育部長已懸缺15天，國民黨立委柯志恩（圖）在臉書發文指出，她上網google發...
教育部長已懸缺15天，國民黨立委柯志恩（圖）在臉書發文指出，她上網google發現，被媒體三度傳言可能接任教長的中山大學校長鄭英耀，竟然和吳音寧一樣，都是民進黨新境界文教基金會的第九、第十屆董事，目前董事長為蔡英文總統，確實和層峰關係密切。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
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柯志恩的結論是，她本身不曉得是否「有關係就是沒關係，沒關係就是有關係」？然而倘若找不到新部長，需不需要民間幫忙尋找、推薦？有網友對此表達看法，認為「賴皮已成真賴皮，賴著不知怎麼辦，只好拖字訣」。而前幾天有消息指出政壇恐讓「年薪250萬實習生」吳音寧在6月21日上任屆滿1周年時下台，雖然消息尚未獲得證實，不過有網友底下留言預測「二百『吳』下臺後，會去接任吧！」同時，基於「卡管案」歹戲拖棚，有網友就嘲諷，「既然台大都有代理校長，那麼教育界也可以代理部長，只要我喜歡，沒有什麼不可以」，有網友話中有話表示「連一輩子沒做過錯事的人都下台了，還有誰能做？」

吳茂昆柯志恩吳音寧蔡英文賴清德

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