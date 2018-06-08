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鄭英耀如任教長 盼改善經費分配

2018-06-08 20:14台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

教育部長懸缺逾一週，外傳中山大學校長鄭英耀可能接任。（photo by中山大學網...
教育部長懸缺逾一週，外傳中山大學校長鄭英耀可能接任。（photo by中山大學網站）
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教育部長懸缺逾一週，外傳中山大學校長鄭英耀可能接任。中山大學政治所教授廖達琪受訪時表示，鄭出身師範體系，又在大學任教，國教、高教經驗豐富，可說是檯面上大學校長中難得的人選，也期待鄭能平衡教育資源長期「重北輕南」的問題；曾在中山任教的吳英明則提醒，大學校長應有「即使不是教育部長，也要能發揮超越部長的影響力」的態度，他也強調「部長不見得位階比較高」。

吳茂昆日前請辭獲准，教育部長人選遲未出爐，目前中山大學校長鄭英耀呼聲最高。鄭英耀的專長是教育心理學、創意思考教學與教育管理，曾任小學老師，並在中山大學擔任教育研究所所長、社科院長、學務長、通識中心主任、行政副校長等，以及高雄市長謝長廷及陳菊任內的教育局長。

另外，鄭英耀也曾擔任親綠社團台灣南社副社長，不僅「顏色正確、又具教育豐富資歷」，對目前的蔡英文政府可說是不二人選，府院高層也相當賞識鄭英耀，但行政院發言人徐國勇強調人事案「目前沒有消息」。

盼改善資源分配

對此，中山大學政治所教授廖達琪受訪時表示，相較於潘文忠欠缺高教經驗，吳茂昆因對課綱沒概念也被批不懂國教，鄭英耀應該蠻適合的，「鄭校長出身師範體系，在中山大學任教資歷很深，國教、高教經驗都很豐富，可說是檯面上大學校長裡難得的人選。」至於他政治立場偏綠，廖達琪認為，政府用人常偏好同質性高的人，「但至少他在治校時，並沒有展露出他的政治色彩，應不致影響教育。」

被問及鄭英耀出任教長是否也要為拔管背書？廖達琪表示，既然吳茂昆已經幫行政院完成拔管任務，現在只剩下打官司部分，新部長應該不需對管案負有責任，至於他是否支持就是個人意志。談到鄭英耀的個性，廖達琪則笑說，「鄭校長應該不像潘文忠那麼溫和，但也不會像吳茂昆暴衝。」

廖達琪特別提到，若鄭英耀出任教長，也許能平衡現在教育資源「重北輕南」的問題，「乘載中山人的期待」，她表示，教育經費長年有重北輕南的問題，例如從高教深耕計畫來看，中山雖然規模不大，建校不滿40年，算是一所正值青壯年的大學，得到的資源卻比不少北部大學和科大還少，若鄭英耀擔任教育部長，在教育資源分配上可能會考量到區域平衡。

教長不一定位階高

曾任高雄研考會主委、中山大學教授的吳英明受訪時，對於鄭英耀是否當教長沒有意見。但他強調，每位大學校長都應該要有正確認知，「大學校長不論在學術和教育界都備受尊重，教育部長不見得位階比較高，」因此，校長不應該抱有「假如我是教育部長，我要做什麼」的心態，而是「即使我不是教育部長，我也能夠做和教育部長一樣偉大的事情，發揮超越部長的風範與影響力。」

談到對新教長的期待，吳英明表示，「教長不應再空談改革，每位部長上台時都說要改革，但這幾年來台灣的教育有更好嗎？大學更有活力嗎？教授更受尊重嗎？」但台灣社社長張葉森受訪時則相當支持鄭英耀，他認為，鄭英耀長期深耕台灣主體意識教育，且個性內斂、休養好，到立法院叢林應該可以撐得住立委的質詢，他也期待鄭英耀推廣台灣的母語教育。

【更多精采內容，詳見

教育部中山大學高教深耕計畫

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