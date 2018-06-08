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周逸衡談教長條件 擔憂政治清算

2018-06-08 20:15台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

教育部長要有什麼條件？前中山大學副校長周逸衡受訪時表示，教長除了在各階段教育中具備清楚的理念、品格受人尊重，更重要的是秉持「依法行政」的原則；但談到學者不願背負政府卡管的任務而導致教長難產，周逸衡感慨說，「相信每位在考慮接教長的學者都抱有理想，但如果這個理想要在違法、枉法的基礎下執行，恐怕沒有一個自尊、自重的學者願意承擔這個責任。」

教長要有理念、品格

周逸衡表示，教育部長應該從基礎教育、中等教育到高等教育都有非常清楚的理念，因為他負責全國教育、更是人才培育的掌舵人，「品格」必須受人尊重，「他不會是一個完人，但至少沒有讓別人不能尊重的所在。」

「教育部長並不是教育的匠人，也不是熟悉教育技巧或者單單懂得教育知識的人。」周逸衡認為，教育部長應該在他的理念下，做為一位真正了解教育方法、懂得教育技巧的專家，例如在基礎教育政策中，教育部長應尊重基礎教育界的專家，「當然前提是這些專家的原則必須和部長的理念一致，部長的理念也要與國家社會的發展相吻合。」

談到高等教育，在大學教書超過30年的周逸衡感慨地說，教育部應該給予大學高度的尊重，不應去挑戰高教工作者的任何專業決定，也應尊重各大學自己建立的制度和體系，「即便這位部長曾經當過大學校長或大學教授，也不應去用自己的觀點去改變或影響教育界的專業決定。」

教長不應成為政治附庸

周逸衡強調，教育部長的責任是掌舵、抓原則，即使他的理念不一定能與國家百年大計相符，但至少不應淪為政治的附庸或陪襯者，且教育是長期工程，「不應成為政治的依附者，或獵逐於競選活動，替任何候選人站台，因為教育部長不應為特定人而扭曲教育工作」，此外，教育部長不像經濟部長、衛生署長等首長，受到短期政策的影響，因此不應把自己看得這麼渺小。

周逸衡接著強調「依法行政」至關重要，他說，卡管案已經明顯超越法律的授權範圍。「大學依章程選出校長，除非自己先違反章程，否則教育部沒有權力對大學選出的人指三道四」，他強調，前兩位部長之所以惹得一身腥，就是因為沒有堅守依法行政，「相信每位在考慮接教育部長的學者都抱有理想，但如果這個理想要在違法、枉法的基礎下執行，恐怕沒有一個自尊、自重的學者願意承擔這個責任。」

不應清算赴陸教授

而卡管案也燒出學者赴陸講學爭議，日前更一度傳出教育部要清查學者的赴陸計畫。周逸衡表示，過去因為兩岸同文同種，以及大陸在各領域的科學、學術發展比台灣落後，許多台灣知名教授都有機會到大陸替他們演講、指導研究生或協助科技發展，「如果要把大陸當敵人，去清算哪位教授在沒有經過正式核准的情形下赴大陸交流，恐怕會將所有知名教授通通打入敗部去。」他說。

周逸衡提到，多年前，國科會曾想清算教授取得國科會獎助金的使用細節，差一點造成許多教授被打入牢獄之中，最後經過跨部會協調，採取了既往不究、從輕處理的方式而落幕。他認為，兩岸關係非常特殊，如果政府要盤查每位學者去大陸交流的紀錄有無違反20多年前就制定的《兩岸人民關係條例》，恐怕許多知名教授都被貼上違法、不愛國的標籤，這應該不是國家所樂見的。

周逸衡強調，《兩岸人民關係條例》約束的是早期的兩岸狀態，但在馬英九執政時，兩岸關係已有急劇的改變，許多人對學者去大陸交流已經沒有那麼計較細節，現在政府突然要來清算，能在這個照妖鏡下遁形的知名教授恐怕也為數不多，「國家用人為何要在政治翻轉後，讓教授去背這個不應該由他們承擔的責任？」

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教育部中山大學高教

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