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新住民學霸！大學畢業從頭念高職 56歲考11張證照

2018-06-07 20:21聯合報 記者張錦弘╱即時報導

56歲緬甸新住民張麗秋，仰光大學物理系畢業，29年前因緬甸政局不安移民台灣，到電子公司當女工。3年前她就讀新北市莊敬高職新住民假日專班，從頭念餐飲科。她好學不倦、勤練廚藝，已考上11張證照，明天將畢業，學校打算聘她任教，鼓勵更多新住民及僑生奮發向學。

莊敬高職董事長王傳亮指出，新北市是全台新住民最多的縣市，該校因此在4年前創設新住民假日專班，餐飲、美容科各開一班，不乏40-50歲的「媽媽」學生，有的念過大學，甚至住在中部，不辭辛勞從頭學一技之長。

王傳亮說，這些新住民比一般生認真，幾乎全勤。為了讓他們無後顧之憂，校方特別請幼保科師生假日到校幫他們照顧小孩，丈夫及公婆也因此更放心讓他們到高職進修，拓展未來出路。

今年莊敬新住民專班最值得表揚的畢業生，是56歲的張麗秋，她表示，早年父親在緬甸經商，排行老大的她很會念書，仰光大學物理系畢業後，本來還想到國外留學，夢想當老師，但因緬甸軍政府開始掌權，社會動盪不安，1989年舉家移民台灣。

張麗秋初到台灣已27歲，儘管有大學文憑，但因語言不通，只能到電子公司當作業員，直到前兩年退休，在家照顧年邁雙親，至今未婚。

因父母愛吃各種料理，讓張麗秋動起學餐飲的念頭，3年前，她參加莊敬新住民假日專班，重新回學校念書，對中西餐、烘焙都很有興趣，短短3年考取中西米麵等烘焙、餐飲類共11張證照，小她快40歲的餐飲科一般生，都沒她那麼厲害。

王傳亮說，新住民專班很多考取證照後，投身餐飲或美容業，甚至自己開店或擺麵攤，有好幾名就在學校門口的中正路上工作。張麗秋特別認真、優秀，校方會在明天畢業典禮上特別表揚，並打算聘她當專任教師，除了教術科，也可協助校方輔導僑生，以自身經驗鼓勵離鄉背景的僑生專心向學。

56歲緬甸新住民張麗秋，明天將從莊敬高職餐飲科新住民假日專班畢業，她短短3年就考...
56歲緬甸新住民張麗秋，明天將從莊敬高職餐飲科新住民假日專班畢業，她短短3年就考取11張證照。圖／莊敬高職提供
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