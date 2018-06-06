鄭英耀兼擅高教與國教 接任教育部長呼聲高

2018-06-06 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



吳茂昆請辭教育部長，部長一職仍虛懸。今傳出中山大學校長鄭英耀是呼聲最高的人選，據悉府方和院方也認同其「兼擅高教與國教」的資歷。長期耕耘高教體系的他，期間曾兩度借調高雄市擔任教育局長，對國教、幼教業務並不陌生。

從前任教育部長潘文忠倦勤、吳茂昆請辭，中山大學校長鄭英耀數度被點名可能接任教育部長。他今天表示，請大家不要過度猜測，這兩年都「宅」在中山大學忙於高教深耕計畫，積極推展校務，「並沒有被徵詢，感謝外界抬舉，請大家不要幫我找頭路。」

鄭英耀是高師大教育研究所碩士，政治大學教育研究所博士，專長領域為教育心理學、創意思考與教學、教育行政與組織管理、教育測驗與評量，曾獲科技部傑出研究獎。74年到中山大學教育研究所任教；92年1月到93年7月、95年12月到97年4月，兩度借調到高雄市府擔任教育局長；105年7月遴選上中山大學校長。

鄭英耀曾任傾綠的台灣南社副社長，外界認為對接任執政黨教育部長也有「加分」作用。

對於台大校長管中閔遴選案，鄭英耀說，看起來只能走法律途徑了，台大已提訴願，教育部會尊重法律結果。