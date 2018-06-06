新部長懸缺 教部兩次長苦撐業務加倍

2018-06-06 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



吳茂昆請辭後，暫由政務次長姚立德代理部長職務。姚立德今天首次主席部務會報時表示，隨著林福來次長跟隨吳前部長請辭，部內從原本1名部長及3名次長，如今僅剩他與林騰蛟次長。人數雖驟減，但強調所有政務推動都維持不變，勉勵同仁勿因此懈怠，他也感謝同仁協助，上個會期有9成預算解凍，即使部內人事動盪，經費運用仍完全不受影響。

姚立德今天在部務會報中以主席身分出席，他開頭時說，前幾天開會時，有位校長糗他「破紀錄了」，並說「很少有人像他一樣，在短時間內代理2次部長」，他這才察覺，笑說之前沒想過這件事。之後他宣布部內人事，林福來政次確定跟隨吳部長卸任，從原本1部長3次長，現在只剩下他與林常次。

姚立德說，他勉勵林次「我們兩人要撐住」，並勉勵在場同仁，即使人數減少，所有政務推動、該開的會都不變，所有的公文他與林次一人分工一半，未來他會付出更多的時間執行業務，另也會額外騰出時間學習如何擔任代理部長，並強調原本部長的所有對外工作將如常辦理。

「希望教育部內所有各司、處及署的政務推動一切如常！」姚表示，教育部擔負起教育的重責大任，如有任何一點懈怠，或是政務推動不連貫，都會影響到無數名教師，他勉勵部內同仁，「每個人多辛苦一點」，不要因為只剩2個次長，就讓政務推動有所懈怠、緩下來，請同仁務必配合。

姚也表示，立法院會期剛結束，即將進入暑假期間，同仁可稍微輕鬆一些，各位過去幾個月辛苦了，上會期有許多經費解凍，僅大學轉型退場基金為較大宗的凍結經費，原因在於立委要求一定要在轉型退場條例三讀通過後，才可解凍，情有可原。他提醒業務單位，許多解凍經費要在暑假期間撥給各校及單位，也強調部內經費運用沒有因吳前部長突然請辭而受影響。

最後他再次強調，所有的政務都要如常推動，才不會辜負全國師生對教育部的殷切期盼，語畢後進入會議討論。