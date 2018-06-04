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拔管後台大今提訴願　教部：尊重司法裁決

2018-06-04 14:00聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

教育部宣布拔管後，迄今風波未平。台大上月中旬經校務會議做成決議，請教育部盡速聘任管中閔為校長，但教育部日前仍行文要求台大重啟遴選，雙方陷入僵局。台大於今天委請律師正式向教育部提出訴願。教育部代理部長姚立德表示，尊重台大的作法，教育部與台大互有立場，希望藉由司法裁決平息紛爭，不管最終結果如何，教育部都會尊重。

台大今天發出聲明，宣告向教育部提起訴願，捍衛台大校長遴選自主性。聲明中指出，台大堅持大學自主的立場一貫不變，此次校長遴選的合法性，不僅遴選委員會已於1月31日的會議中決議「本會確認107年1 月5日管教授之當選資格，並無疑義」，臨時校務會議也明確表達教育部應該依法盡速發聘。

台大表示，儘管逆風而行，荊棘載途，必須透過行政救濟來釐清爭議與大學自主的範疇；將盡全力以司法程序促使教育部依法聘任新校長；也將持續堅守大學自主的信念，維護台灣高等教育發展的空間。提出訴願是為釐清法律爭議，訴求捍衛校長遴選的自主性，並強調將盡全力以司法程序促使教育部依法聘任新校長。

對於台大正式提出訴願，姚立德表示，會尊重台大的做法，因為教育部跟台大之間互有立場，讓法官作最後的裁決，這樣可以平息兩方的紛爭，他也說，法律是最後一道防線，既然兩邊互持立場，就由司法來定奪。

姚立德說，台大提起訴願後，後續可能從行政院訴願委員會一路到最高行政法院，不管結果是台大或是教育部勝出，教育部都會尊重、理性解決，希望之後能繼續往前走，不要讓這件事再被卡住，也期待台大能尊重最後結果。

圖為台大師生在傅鐘上綁黃絲帶訴求大學自主。報系資料照
圖為台大師生在傅鐘上綁黃絲帶訴求大學自主。報系資料照
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台大教育部姚立德

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