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吳茂昆走後課審大會不延宕了 準時開會、出席人數增加

2018-06-03 20:24聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

課審大會。報系資料照
課審大會。報系資料照
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教育部今天召開課審大會，審議國中小學暨普通型高中、技術型高中科技領域課綱，據了解，今天上午審議科技領域課綱時，委員花較多時間聚焦在討論國小科技領域課綱。次長林騰蛟表示，今天已完成審議核心素養部分，下次將從學習重點接續討論。此外，今天是前部長吳茂昆請辭後，首次召開課審大會，除開會時間不延宕了，出席人數也比以往明顯增加。

教育部今天在國家教育研究院台北院區召開課審會審議大會107年第27、28次會議，由總召集人教育部代理部長姚立德主持，全體委員共48人，上下午出席委員人數分別為42、40人，達法定標準。

教育部於5月6日召開課審大會時，全教總有4名教師代表為抵制吳茂昆而拒絕出席，會議延遲一小時才勉強符合開會人數，原訂9點半開，但為了湊到法定開會人數32人，10點半才開會；下午也因委員離席，提早散會，寫下課審大會召開以來最低紀錄。上周吳茂昆主持課審大會，也僅33人出席，勉強達到法定開會人數門檻（全體委員2/3）。

對比吳茂昆在任時，前兩次開會都因有教團對他不滿，刻意拒絕出席，因而拖延到開會時間，甚至還要等湊齊開會門檻人數，今天吳茂昆缺席後，課審會準時於上午9點半召開。據了解，今天審議過程順利，全教總4名教師代表也都出席。

次長林騰蛟表示，今天會議由代理部長姚立德擔任召集人主持，姚立德雖是新手上路，但審議課綱非常順利，沒有太大爭議，目前已完成科技領域課綱的核心素養部分，下次將從學習重點開始討論。至於新課綱是否能如期上路，他表示仍以108學年上路為目標努力，教育部會積極加速審議進度。

林騰蛟說，原本課審大會於每周日開會一次，現已針對課審委員6月份可開會時間進行調查，至於7月份，因考量到暑假時間更彈性，周一至周日都會一併列入調查，只要達法定開會人數門檻，就可能拿來開會，目前還在調查課審委員的7月份開會時間。

課綱教育部吳茂昆

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