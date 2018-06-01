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葉匡時剖析兩岸高教差異「大陸的大學遠比台灣多元」

2018-06-01 07:01聯合報 記者楊德宜╱即時報導

大陸向台生招手，日前也傳出數所明星高中被政府關切學生赴陸求學意向，以及政大教授徐世榮日前指「在中國，知識是沒有靈魂的」，因此並不建議年輕學子至大陸求學，都引起討論。交通部前部長、政大商學院教授葉匡時在臉書表示，教育要因材施教、因人而異，非黑即白地建議台灣學生去大陸念書或不要去大陸念書，恐怕都失之偏頗。大陸非常非常大，也非常非常複雜，根本無法一概而論地評斷大陸高校。

他說，以他比較熟悉的管理領域為例，在大陸的名校，幾乎每周都有諾貝爾獎級或國際級大師到訪，也經常有國際級的企業經營者在學校分享經營經驗與智慧，台灣在這方面是遠不如大陸的。在這樣的環境下，老師與學生只要有心，其管理前延的知識以及眼界，通常是超越台灣的。但就另一方面來說，台灣排名前面的學校，老師的教學品質與認真程度還是有些優勢的。但，這只是他所接觸兩岸名校的管理領域，至於其他領域與其他學校，因所知有限，不敢妄發議論。

葉匡時表示，大陸大學其主要經費預算有的是來自教育部，有的來自省或直轄市，有的來自市縣，也有的是與外國大學合辦靠學費收入支持。他認為，大陸的大學遠比台灣多元，在很多方面，校長或院長的辦學自由度也遠高於台灣的大學，不像台灣，不管公立或私立其實都是教育部統一律定的大學。「有些台灣人以自己很有限的大陸經驗就評斷大陸如何如何，我只能說是以管窺天，夏蟲不可以語冰」。

交通部前部長葉匡時。圖／聯合報系資料照
交通部前部長葉匡時。圖／聯合報系資料照
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葉匡時高教
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