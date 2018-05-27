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促課綱如期實施 教部暑假增開會議審課綱

2018-05-27 19:14中央社 台北27日電

教育部國教署長邱乾國。 圖／聯合報系資料照片
教育部國教署長邱乾國。 圖／聯合報系資料照片
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教育部國教署今天表示，目前仍朝新課綱同步實施、108學年如期上路的目標努力，除了提升審議效率，也將增加開會頻率，暑假期間週一至週六都不排除召開課審大會。

教育部今天於國家教育研究院台北院區召開課程審議會審議大會，由總召集人、教育部長吳茂昆主持，課審會全體委員共48人，今天有33人出席，達到法定開會人數門檻（全體委員2/3）。

教育部國民及學前教育署長邱乾國會後受訪時表示，上午已完成國中小暨普通高中、技術型高中和綜合型高中等數學領域課程綱要草案的審議，且全份通過表決，將儘速依行政程序發布；另外，也續審自然科學領域課綱草案，只剩一些原則性意見需修正，預計下次開會就能進行表決。

邱乾國表示，下午會議進行科技領域課程綱要草案討論，由於科技領域是新課綱新增領域，因此教育部各單位也針對師資盤點、增能規劃、課程與教學準備、設備整備等規劃相關配套，下次開會將接續討論。

媒體關心新課綱是否能如期在108學年上路，並詢問教育部是否會考慮分段上路或延後實施？邱乾國坦言，目前看來課綱審議是非常艱難的任務，但教育部仍朝課綱同步實施、如期上路的目標努力，暫時無其他考量，而社會領域課綱還在分組審議，若無太多歧見，希望能順利完成審議。

邱乾國指出，為達成新課綱如期上路的目標，教育部將努力提升審議效率，並增加開會頻率，目前課審會大多是每週日開會，之後將針對暑假期間，調查課審委員方便出席的日期，只要能達到法定開會人數就可能拿來用，週一至週六都不排除召開課審大會。

教育部課綱吳茂昆

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