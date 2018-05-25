另類臺灣之光 臺灣教師獲韓國僑校肯定

2018-05-25 11:25 聯合新聞網 首爾訊



僑委會委員長吳新興（左一）嘉勉漢城華僑小學臺灣老師 圖／僑委會提供 分享 facebook

僑務委員會委員長吳新興日前走訪韓國僑校期間，對於僑校理事長及校長大力稱讚臺灣教師多元活潑的教學方式，以及家長高度肯定臺灣教師對學生的愛心、耐心，這讓曾經長時間擔任大學教授的吳新興非常引以為傲，因此，特別利用參加漢城華僑小學兒童節慶祝大會時，與該校多名來自臺灣的教師見面，並予嘉勉與鼓勵。

目前韓國有14所全日制的華僑小學與中學，學制及課程與國內相似，所使用的正體字教科書都是由僑委會提供。韓國僑校240位教師，其中約50位來自臺灣，這些教師一部分是僑委會協助於國內招募、一部分是僑委會遴派具有教師證的替代役，役男退役後再獲學校網羅，加上近年臺灣颳起一股哈韓風，吸引不少年輕人到韓國僑校任教。因此，韓國僑校教師不僅有年輕化趨勢，臺灣教師因教學獲校方及家長高度肯定，人數也逐年增加中。

韓國僑校教師的待遇普遍不如一般韓國學校，加上少子化的危機，多數僑校面臨招生不足的困境，但因有大批臺灣教師的投入，教學品質及口碑極佳，可望發展成為當地的特色學校。尤其近年韓國也開始重視漢字，許多韓國人想藉由認識及瞭解正體漢字背後所隱含的文化底蘊，以便閱讀古文化典籍，因此，越來越多韓國人把自己的子女送到教授正體漢字的僑校就讀。

吳新興表示，正體字是臺灣重要的資產，希望這些臺灣教師在僑校能發揮所長，並以創新、活潑的教學方式，迎合當地教育需求，同時也透過教學將臺灣多元文化傳遞給學生，培養更多「哈臺族」，藉此打響臺灣優質教育品牌，讓年輕歲月不留白，成為另類的臺灣之光！