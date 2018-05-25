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你讀985？還是211？搶進大陸一流名校 數字差很大

2018-05-25 08:00聯合報 記者許依晨／報導

「985」工程大學中的北京大學，年度預算在大陸各校排名第二。 圖／聯合報系資料照...
「985」工程大學中的北京大學，年度預算在大陸各校排名第二。 圖／聯合報系資料照片
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近年來台灣高中畢業生申請大陸高校人數越來越多，形成一股風潮，有明星高中校長遭到調查局以及教育部「關切」，認為學校在鼓勵學生赴陸。台生瘋申請大陸高校，然而大陸全國近3000所高校，又是怎麼分門別類的呢？

在大陸，大學與獨立學院等高等院校簡稱「高校」，截至2017年5月31日，大陸教育部統計的全國高等學校共計2914所，其中普通高等學校2631所（含獨立學院265所），成人高等學校283所。

北京清華大學年度預算超過一千億台幣，是台大的五倍。圖為已成歷史景點的清華園。 圖...
北京清華大學年度預算超過一千億台幣，是台大的五倍。圖為已成歷史景點的清華園。 圖／聯合報系資料照片
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985→1998年5月39所工程大學

過去有所謂「985」工程大學 、「211」工程大學、C9大學聯盟，一直到2017年公布的「雙一流」大學，中國大學的分類、等級、聯盟，這些區別又在哪裡？

俗稱「985院校」，1998年5月4日，江澤民在北京大學百年校慶上的講話中，提出中國大陸要有若干所具有世界先進水平的一流大學。這是個為了建設世界一流大學和一批世界著名高水準研究型大學而實施的教育計劃。985大學綜合實力、學科教育及科研，都處於大陸大學領軍地位和一流水平。

C9→北大等9所名校強強聯盟

「985工程」重點建設的高校共有39所，其中，首批建設的985大學有：清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、中國科學技術大學、浙江大學、南京大學、西安交通大學、哈爾濱工業大學共9所。

上海復旦大學年度預算達一百億人民幣（約四百六十億台幣）。 圖／聯合報系資料照片
上海復旦大學年度預算達一百億人民幣（約四百六十億台幣）。 圖／聯合報系資料照片
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而這9所高校組成的9校聯盟，又簡稱C9。如果說985大學是中國大學中的頂尖名校的話，那麽C9大學則是強中之強。

211→21世紀100所重點大學

俗稱「211院校」，是指1990年代起，中華人民共和國政府針對中國高等教育發展所策劃、實行的一項戰略性政策。「211」的涵義是「21世紀的100所重點大學」，將中國各地挑選出約100個高等學校設立為重點高校，這些學校可優先獲得資金。

「211」的誕生，又比「985」要早幾年，從1990年開始醞釀，直到1996年確定第一批名單，「211工程」最後共計有116所院校。

就讀上海交通大學的鄭茹心，建議想要登陸的台灣學生，要以進入一流名校為目標。 中央...
就讀上海交通大學的鄭茹心，建議想要登陸的台灣學生，要以進入一流名校為目標。 中央社
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985都是211→211不一定是985

其中，985工程的39所院校都包括在211內，可以說「所有的985都是211，但是211不一定是985」。

1990年代，「211工程」和「985工程」雖然對於中國大陸大學的整體實力發展有顯著的作用，一批優秀大學的科研實力和國際影響力顯著提高，提升了高等教育的水準，卻也出現了優秀教師、經費等資源向985工程學校集中的問題，一直都是大陸教育界頭痛的問題。

雙一流→AB兩類42所換湯不換藥

2007年至2014年，「985工程」和「211工程」字眼都會出現在大陸教育部每年的工作要點，2014年起的工作要點中則談到了「雙一流」建設，2015年起的工作要點中已不見「985工程」和「211工程」，因為，2015年8月，在中共中央總書記習近平啟動「教改」後，正式推出「雙一流」建設。

所謂的「雙一流」，是指建設世界一流大學和一流學科建設。去年9月，大陸教育部正式公布「雙一流」大學建設名單，總計共有42所，其中A類36所、B類6所。其中，過去被列入「985工程」的39所中國大陸頂尖大學全數入列，而「211工程」方面，鄭州大學、雲南大學、新疆大學3所大學，則躋身一流大學建設B類名單。

雖然大陸教育部稱「雙一流」建設既不是「211」、「985」工程的翻版，也不是升級版，更不是山寨版，而是一個全新的計劃，但外界依然質疑換湯不換藥，甚至是各大學身分和等級的固化。

北大120周年校慶，老校友在母校前合影。 中央社
北大120周年校慶，老校友在母校前合影。 中央社
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