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評／當過兵才能立法？當真要讓義務役審年改嗎？

沈沛鴻與詹寶珠出席TutorABC論壇　談教育科技

2018-05-23 11:34聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

TutorABC營運長沈沛鴻、教育部資訊及科技教育司司長詹寶珠與新未來連線智庫理事長暨立法委員許毓仁上午一起出席TutorABC第一屆未來科技教育論壇，新未來連線智庫理事長暨立法委員許毓仁表示透過新科技可以讓教育更快速有效平均的提供給任何想學習的人。TutorABC營運長沈沛鴻分享如何運用演算法共享資源與了解學員的需求，提升學習意願。教育部資訊及科技教育司司長詹寶珠談教育科技於台灣的發展藍圖。

教育部資訊及科技教育司司長詹寶珠上午出席TutorABC第一屆未來科技教育論壇，...
教育部資訊及科技教育司司長詹寶珠上午出席TutorABC第一屆未來科技教育論壇，談教育科技於台灣的發展藍圖。記者蘇健忠／攝影
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TutorABC營運長沈沛鴻（右起）、教育部資訊及科技教育司司長詹寶珠與新未來連...
TutorABC營運長沈沛鴻（右起）、教育部資訊及科技教育司司長詹寶珠與新未來連線智庫理事長暨立法委員許毓仁上午一起出席TutorABC第一屆未來科技教育論壇。記者蘇健忠／攝影
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TutorABC營運長沈沛鴻上午出席TutorABC第一屆未來科技教育論壇，分享...
TutorABC營運長沈沛鴻上午出席TutorABC第一屆未來科技教育論壇，分享如何運用演算法共享資源與了解學員的需求，提升學習意願。記者蘇健忠／攝影
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新未來連線智庫理事長暨立法委員許毓仁上午出席TutorABC第一屆未來科技教育論...
新未來連線智庫理事長暨立法委員許毓仁上午出席TutorABC第一屆未來科技教育論壇，表示透過新科技可以讓教育更快速有效平均的提供給任何想學習的人。記者蘇健忠／攝影
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許毓仁教育部
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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