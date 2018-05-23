沈沛鴻與詹寶珠出席TutorABC論壇　談教育科技

相關新聞
近8成大專兼任師 不滿勞權保障2018-05-22 23:16
被說壞學生...老師帶頭孤立 他離家出走變車手2018-05-22 13:31
基隆視察災防演習 賴清德：三年編180億投入校舍防災2018-05-22 11:42
補教外師人數下滑 補教協會：大陸時薪比台灣高3倍2018-05-21 23:29
請盡速發聘！台大決議全文公告 畢典代理校長主持2018-05-21 12:51
被指主導拔管 蔡碧仲：不明就裡的無稽指控2018-05-21 12:05
教育部職場體驗網 暑假打工有保障2018-05-20 23:46
一紙公文籲學校協辦模擬公投 立委批教育部吃飽撐著2018-05-19 15:53
自學生國際科展獲獎 不念大學想就業累積經驗2018-05-19 12:18
英特爾科展成績揭曉 10名學生抱回5獎2018-05-19 12:06
影/ 抗議民眾編歌曲 要吳茂昆「不回頭的下台去」2018-05-19 01:58
搶救教育部！全教總要吳茂昆下台 500人舉手機打亮「黑部」2018-05-19 00:23
全教總建議吳茂昆選台北市長 教育部長換她來當2018-05-18 20:44
抗議吳茂昆上任滿月 逾500民眾聚集搶救教育部2018-05-18 19:07
癌童獲總統教育獎來不及領 家人代表將捐出15萬獎金2018-05-18 13:52
影／工會指私校教師未調薪 教育部：有違法之虞2018-05-18 12:14
總統教育獎揭曉 國小組邱湘云來不及領獎2018-05-18 11:40
私教工會調查：僅5成私立高中職本俸比照公校2018-05-18 11:18
吳茂昆在位一天就汙辱教育！全教總明搶救教部2018-05-17 21:20
政府負擔盈虧 學保條例通過初審2018-05-16 23:50
大學教授副教授可延退至70歲 但不能自己主動申請2018-05-16 23:00
鴻海發獎助學金 進修學士也可申請2018-05-16 16:44
政院記者會 吳茂昆坐冷板凳2018-05-16 14:25
影／全教總號召周五晚照亮教育部2018-05-16 14:25
學保條例委員會通過 65歲以上補校生可獲三分之一補助2018-05-16 13:11
吳茂昆連兩次缺席教委會 立委怒「等到他來才審」2018-05-16 11:14
影／全教總518宣言 「全台拒絕吳茂昆」2018-05-16 10:58
少子化影響補習班生源 業者改走「個別指導」2018-05-16 09:56
學生保險國泰得標 一次標出近年少見2018-05-15 23:33
補助私幼 婦女新知：送業者肥肉2018-05-15 23:30
政府砸錢推私幼公共化 婦團重批2018-05-15 14:11
政府砸錢推私幼公共化 婦團：政策牛肉給業者的肥肉？2018-05-15 10:25
把不適任教長趕下台！全教總發518動員令2018-05-14 14:49
項武忠：看錯吳茂昆 他什麼都要將身敗名裂2018-05-14 14:28
報名6月華測考試 抽學華語遊台灣行程2018-05-14 11:52
獎學金最多年領3萬 獎勵高中生從農有4好康2018-05-13 23:53
閱讀培養理解思辨力 助學生提升數學成績2018-05-13 14:16
亞洲物理奧林匹亞 我4金獲第3名2018-05-12 19:15
綬草爭議北檢約談發明人 全教總「新五恥運動」要吳茂昆下台2018-05-12 00:05
熱門文章
70多名學生赴陸要他推薦 武陵建中校長遭部會致電關切2018-05-22 15:18
73級分只是面試線 北京清華刷掉近半台灣頂標生2018-05-23 00:46
學生赴陸升學遭關切 雄女校長：應以學生闖國際為榮2018-05-22 18:27
武陵高中：連調查局人員都上門2018-05-23 00:00
服膺「台灣價值」？武大研究員：御用學者帶頭撕裂台大2018-05-22 11:47
獨／拔管案 台大請來太陽花學運律師打訴願2018-05-23 08:27
不滿校長遭中央部會「批鬥」建中生：同學們戰出來2018-05-23 10:25
高中生登陸求學熱 校長被教部關切2018-05-22 23:54
「科長」關切台生赴陸情況 教育部：基於職責所在2018-05-22 20:12
台大副教務長：台灣低薪和高房價 讓年輕人對未來不安2018-05-22 22:17
少子女化發威 大專校院新生10年後減近10萬人2018-05-22 21:54
天然獨世代西進 全教產：台灣高教上踐踏、下出走2018-05-23 09:18
陳金德談教改：最需被改革的是教育部2018-05-22 16:43
他棄台大機械 選擇上海交大2018-05-23 00:25
連一名學生登陸也被關切？宜蘭高中：問這幹嘛2018-05-23 10:46
一個在廣州念書的台灣高中生所見所聞 真相很殘忍2018-05-23 11:09
陳金德砲打教育部 美其名國中免試入學卻處處是考試2018-05-22 17:16
一紙公文命興中國中停辦 宜縣議員：違法粗糙2018-05-22 12:57
惠台發酵 台生赴陸求學大增 學測均標就可申請大學2018-05-23 00:46
【重磅快評】警總復辟？這些人竟敢對高中校長興師問罪2018-05-23 10:42
台生報考陸大學港澳台聯招 比去年增1.4倍2018-05-22 22:16
明星高中「好學生都被吸走了」2018-05-23 00:19
教部喊話：這批出走潮是短暫的2018-05-23 00:14
【即時短評】政府「拔管」志得意滿 連高中都要控制？2018-05-23 11:15
大陸中醫高教有兩優勢 吸引台生跨海就讀2018-05-23 11:00
學生赴陸升學遭關切 南女校長： 關鍵在家長2018-05-23 11:09
台生赴陸求學大增 陸委會呼籲評估風險2018-05-23 00:46
台大憂心「高教環境正在惡化」2018-05-23 00:21
新竹高商女籃隊只有6人 卻能屢獲佳績2018-05-23 08:30
期盼20多年 台南永康新設鹽行國中24日啟動2018-05-22 19:36
培育人才 長榮海大攜手開辦學士後專班2018-05-22 19:11
大專新生10年後銳減10萬人 衝擊就業市場人力2018-05-22 23:04
歐普拉南加大畢業致辭：務必要吃早餐 吃飯別滑手機2018-05-22 13:56
華醫高中申請入學創新高 這兩科系報到百分百2018-05-22 14:11
被說壞學生...老師帶頭孤立 他離家出走變車手2018-05-22 13:31
基隆視察災防演習 賴清德：三年編180億投入校舍防災2018-05-22 11:42
南投千秋國小「不山不市」 盼留住小一新生2018-05-22 20:45
教部：未來對大專「留強汰弱」2018-05-22 23:06
翻糖蛋糕世界賽奪冠 鄭文燦力推技職教育2018-05-22 21:09
KICC韓國國際餐飲大賽 台首大奪2金1銀4銅2018-05-22 14:14
留言