吳茂昆：不知道全教總為什麼要我下台！

2018-05-20 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆上任後爭議不斷，全國教師工會總聯合會更發起「518搶救教育部」行動，號召全台各地老師、家長聚集教育部前抗議，要求吳茂昆下台。吳茂昆今日親赴台中豐原啟闈，他回說：「我不知道為什麼要我下台！」

媒體現場追問教育部「拔管」爭議，吳茂昆表示，我們只給台大公文，沒有給管中閔公文，我現在是等台大回應，台大一直沒有回應，我怎麼回應，強調「一切按照法制在進行。」