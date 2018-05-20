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吳茂昆：不知道全教總為什麼要我下台！

2018-05-20 14:45聯合報 記者余采瀅╱即時報導

新任教育部吳茂昆上任後爭議不斷，全國教師工會總聯合會更發起「518搶救教育部」行動，號召全台各地老師、家長聚集教育部前抗議，要求吳茂昆下台。吳茂昆今日親赴台中豐原啟闈，他回說：「我不知道為什麼要我下台！」

媒體現場追問教育部「拔管」爭議，吳茂昆表示，我們只給台大公文，沒有給管中閔公文，我現在是等台大回應，台大一直沒有回應，我怎麼回應，強調「一切按照法制在進行。」

至於教育團體要求吳茂昆下台，吳茂昆說，「我不知道為什麼要我下台」，今天記者會重點在啟闈，針對我自己的事情，過兩天會再跟大家說明清楚。

教育部長吳茂昆(左)今日親赴台中豐原啟闈。記者余采瀅／攝影
教育部長吳茂昆(左)今日親赴台中豐原啟闈。記者余采瀅／攝影
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教育部長吳茂昆今日親赴台中豐原啟闈。記者余采瀅／攝影
教育部長吳茂昆今日親赴台中豐原啟闈。記者余采瀅／攝影
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吳茂昆教育部台大

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