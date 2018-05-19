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影/ 抗議民眾編歌曲 要吳茂昆「不回頭的下台去」

2018-05-19 01:58聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「我想我多們盼望/跟你說一聲再見/希望明天就再也見不到你/聽到你還不離開/準備繼續賴下去/想到你/我眼淚就掉下去」

教育部吳茂昆上任滿月， 全國教師工會總聯合會昨晚發起「五一八搶救教育部行動」，號召教師與民眾赴教育部抗議，要求吳茂昆下台。現場聚集逾五百名抗議民眾，身穿白衣、頭戴紅布條，唱起「再見不要」的諷刺歌曲，歌詞希望吳茂昆「不回頭的下台去」。。

活動約傍晚六時半開始。活動一開始，全教總製作吳茂昆的人形立牌，模仿吳茂昆語氣說「我沒做錯任何事」，台下民眾則高喊「下台！下台！」

活動主持人指出，全教總成立以來，經歷十一任教育部長，吳茂昆是爭議最多、也最讓他們擔心的一位。上任後面對立委質詢和輿論質疑，吳茂昆老神在在，一句「我自認沒有做錯過事」，讓眾人傻眼，還加碼說出「學術沒有真正的民主」，宣告威權幽靈即將再現校園。

全教總理事長張旭政帶領民眾靜默五分鐘後，宣讀「全教總五一八行動宣言」，宣言指出，台灣是一個重視教育的國家，社會對教育部長的學養與人品都有高度期待。但吳茂昆上任以來爭議不斷，「公私不分、聲名狼藉、傲慢自大，認為自己從不犯錯」。全教總呼籲政府承認錯誤撤換吳茂昆，另覓「具社會信任基礎」的新部長。

全國教師工會總聯合會昨晚發起「五一八搶救教育部行動」，500名民眾用手機燈照亮教...
全國教師工會總聯合會昨晚發起「五一八搶救教育部行動」，500名民眾用手機燈照亮教育部，要求吳茂昆下台。記者陳宛茜/攝影
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