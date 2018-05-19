影/ 抗議民眾編歌曲 要吳茂昆「不回頭的下台去」

2018-05-19 01:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「我想我多們盼望/跟你說一聲再見/希望明天就再也見不到你/聽到你還不離開/準備繼續賴下去/想到你/我眼淚就掉下去」

教育部長吳茂昆上任滿月， 全國教師工會總聯合會昨晚發起「五一八搶救教育部行動」，號召教師與民眾赴教育部抗議，要求吳茂昆下台。現場聚集逾五百名抗議民眾，身穿白衣、頭戴紅布條，唱起「再見不要」的諷刺歌曲，歌詞希望吳茂昆「不回頭的下台去」。。

活動約傍晚六時半開始。活動一開始，全教總製作吳茂昆的人形立牌，模仿吳茂昆語氣說「我沒做錯任何事」，台下民眾則高喊「下台！下台！」

活動主持人指出，全教總成立以來，經歷十一任教育部長，吳茂昆是爭議最多、也最讓他們擔心的一位。上任後面對立委質詢和輿論質疑，吳茂昆老神在在，一句「我自認沒有做錯過事」，讓眾人傻眼，還加碼說出「學術沒有真正的民主」，宣告威權幽靈即將再現校園。