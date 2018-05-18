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抗議吳茂昆不適任 群眾用手機照亮教育部

2018-05-18 20:35聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不適任，參與群眾唱著改編歌曲表達不滿，並齊呼口號要求教育部長吳茂昆下台，在晚會尾聲全體用手機點燈，象徵照亮黑暗中的教育部。

全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不...
全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不適任，參與群眾用手機燈光照亮教育部，齊呼口號要求教育部長吳茂昆下台。記者王騰毅／攝影
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全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不...
全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不適任，參與群眾用手機燈光照亮教育部，齊呼口號要求教育部長吳茂昆下台。記者王騰毅／攝影
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全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不...
全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不適任，參與群眾齊呼口號要求教育部長吳茂昆下台。記者王騰毅／攝影
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全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不...
全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不適任，參與群眾將「NO」字樣紅絲帶綁在教育部圍牆表不滿。記者王騰毅／攝影
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全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不...
全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不適任，參與群眾用靜默的方式表達抗議。記者王騰毅／攝影
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全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不...
全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不適任，參與群眾用手機燈光照亮教育部，齊呼口號要求教育部長吳茂昆下台。記者王騰毅／攝影
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全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不...
全教總發起「518搶救教育部」行動，號召教師及民眾身穿白色上衣赴教育部抗議部長不適任，參與群眾用手機燈光照亮教育部，齊呼口號要求教育部長吳茂昆下台。記者王騰毅／攝影
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教育部吳茂昆全教總

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