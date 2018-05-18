私教工會調查：僅5成私立高中職本俸比照公校

2018-05-18 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



高教工會昨天公布調查，發現多數私立大專校院在學術加給部份，並未比照公立學調整，而台灣私教工會今天進一步公布私立高中職調查，更發現僅有52%的私立高中職本俸有比照公立調整。 高教工會及台灣私教工會今天公布行政院調薪至今，各私校調薪狀況調查。記者林良齊／攝影 分享 facebook

該調查顯示，就本俸而言97%的私立大專、52%高中職本俸依法調增3%，其餘的學校在調查期間仍未明確表示要依法調整；而加給部份僅有43%私立大專、13%的私立高中職有調整加給，甚至還有許多私立學校的加給還低於民國100年的公立學校標準。

私教工會秘書長諶其騮表示，教部長期放水、疏於監督，行政院今年調整軍公教待遇後，「私校就應準用公校標準」，不僅僅大專違法、甚至私立高中職違法更嚴重，而教育部對「教育人員待遇條例」的解釋無法堅守法條的精神，根本是找理由讓私校董事會可以做彈性調整。

「教部至少不要違法」，高教工會秘書長陳政亮說，這僅僅是很基本的要求而已，呼籲教部應依教師待遇條例17條發函給所有私校，並利用行政裁罰及獎補助款來督促私校達到薪資水平。

律師黃帝穎指出，依「教師待遇條例」17條及「私校法施行細則」33條第4款，在法規上並不分公私立學校，「教育」是國家的任務在履行，教育部沒有空間去調整；立委張廖萬堅也說，會在下周邀集教育部及工會就102年函釋是否有違法之虞來討論。

高教司專門委員梁學政則說，依照教師待遇條例，私校教師加給的部份是準用的，而如果私校願意提高教師薪水，教部也會提供經費用來補助，希望用政策鼓勵他們調薪。

國教署人事室主任邱東坡則強調，依教師待遇條例私校教師本俸應比照公校，如果未調整將有違法之虞，教育部將督導他們按照規定，如未改善就考慮扣除其獎補助款；但加給的部份則回歸由校方及教師來協議。